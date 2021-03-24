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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. son bölümde Ceylan öldü! Oktay Kaynarca'dan EDHO'dan ayrılan Sanem Çelik'e veda paylaşımı

24.03.2021 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 187. son bölümünde şoke eden bir ayrılık yaşandı. EDHO son bölüm final sahnesinde Ceylan, Hızır'ın gözleri önünde vurularak öldü. Hızır, sevdiği kadının ölümüyle yıkıldı. EDHO'da Ceylan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sanem Çelik de son bölümle birlikte diziye veda etti. Oktay Kaynarca da rol arkadaşı Sanem Çelik'e bir veda mesajı paylaştı. Sanem Çelik de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etti.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 23 Mart Salı akşamı 187. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO'da uzun zamandır Ceylan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sanem Çelik, son bölümle birlikte diziye veda etti.

CEYLAN HIZIR'IN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

EDHO'da Ceylan büyük bir komplonun kurbanı oldu. Ceylan kaçırılarak rehin alındı. Final sahnesinde ise toplantıdan çıkan Hızır, karşısında bir minibüsten indirilen ve elleri bağlı olan Ceylan'ı gördü.

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Ceylan araçtan indirildiği sırada, minibüsteki kişiler tarafından sırtından vuruldu. Hızır ise gözleri önünde vurulan Ceylan'ın şokunu yaşadı. Ceylan, Hızır'ın kucağında hayata gözlerini yumdu. Ceylan'ı canlandıran ünlü oyuncu Sanem Çelik de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı.

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OKTAY KAYNARCA'DAN SANEM ÇELİK PAYLAŞIMI

EDHO'nın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca son bölümün ardından Instagram hesabından Sanem Çelik ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Kaynarca paylaşımında "Güzel kadın güzel kal" notunu yazdı.

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"BİR CEYLAN GEÇTİ İYİ Kİ"

Sanem Çelik ise Instagram'dan diziye veda paylaşımı yaptı. Dizinin ilk sezonlarındaki görüntülerini paylaşan ünlü oyuncu ,"Bir Ceylan geçti iyi ki!" notuyla EDHO'ya veda etti.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca Sanem Çelik
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