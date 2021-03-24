Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. son bölümde Ceylan öldü! Oktay Kaynarca'dan EDHO'dan ayrılan Sanem Çelik'e veda paylaşımı

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 23 Mart Salı akşamı 187. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO'da uzun zamandır Ceylan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sanem Çelik, son bölümle birlikte diziye veda etti.

CEYLAN HIZIR'IN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

EDHO'da Ceylan büyük bir komplonun kurbanı oldu. Ceylan kaçırılarak rehin alındı. Final sahnesinde ise toplantıdan çıkan Hızır, karşısında bir minibüsten indirilen ve elleri bağlı olan Ceylan'ı gördü.

Ceylan araçtan indirildiği sırada, minibüsteki kişiler tarafından sırtından vuruldu. Hızır ise gözleri önünde vurulan Ceylan'ın şokunu yaşadı. Ceylan, Hızır'ın kucağında hayata gözlerini yumdu. Ceylan'ı canlandıran ünlü oyuncu Sanem Çelik de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı.

OKTAY KAYNARCA'DAN SANEM ÇELİK PAYLAŞIMI

EDHO'nın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca son bölümün ardından Instagram hesabından Sanem Çelik ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Kaynarca paylaşımında "Güzel kadın güzel kal" notunu yazdı.