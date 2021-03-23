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Çukur 121. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Yamaç'tan Vartolu'ya Cemal Süreya şiiriyle yanıt: Şelaleye düşmüştür zeytinin dalı

23.03.2021 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 121. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur'da Cumali Koçovalı, mallarına saldıranların başında Yamaç'ın olduğunu öğrendi ve Vartolu'ya kan dökülmemesi için uyarıda bulundu. Finalde ise Yamaç ve Vartolu karşı karşıya geldi. Vartolu'nun "Sonuçlarına katlanırsın" sözüne Yamaç ise ise Cemal Süreya'nın 'Kısa Türkiye Tarihi' şiirindeki 'Şelaleye düşmüştür zeytinin dalı' dizeleriyle yanıt verdi. Yamaç "Ben celaliyim Vartolu. Hodri meydan" sözleriyle meydan okudu.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 121. yeni bölümüyle 22 Mart Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. 4 sezonluk ekran yolculuğunu Mayıs ayında tamamlayacak olan Çukur dizisinde bu defa amca Cumali yüzünden Vartolu ve Yamaç karşı karşıya geldi.

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Amca Cumali Koçovalı, mallarına saldıranların başında Yamaç'ın olduğunu öğrendi.

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Olaya katılan Medet, Metin ise feci şekilde dövüldü. Amca Koçovalı, Cumali'nin yanına da giderek onu ailesiyle tehdit etti.

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Finalde ise amca Cumali, Vartolu'yu yanına çağırarak Yamaç'ın yaptıklarını anlattı. Amca Cumali, "Geceki baskının başında Yamaç varmış. Sıkıntı çıkarsa silahlar patlar. Silahlar patlarsa Çukur'un insanı zarar görür. Sana 'Kimsenin canına zeval gelmeyecek' dedim ama böyle giderse ben sözümde duramam" diyerek Vartolu'yu uyardı.

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Vartolu ise Yamaç'ın kendisini dinleyeceğini söyleyerek, "Bugüne kadar nasıl koruduysak bundan sonra da öyle koruyacağız. Yamaç'ın kafası karıştırmıştır. Beni dinler onunla konuşurum. Yamaç benden daha fazla Çukur'u korumak ister. Hatasını fark edecektir" dedi.

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Final sahnesinde ise Vartolu, kardeşi Yamaç'ı babaları İdris Koçovalı'nın mezarı başında buldu. Yamaç'ı babası ile dertleşirken gören Vartolu Yamaç'ı üstü kapalı bir şekilde tehdit etse de amacına ulaşamadı. Vartolu, "Bir düzen kuruldu. Eğer karşıysan bana karşısın demektir. Sonuçlarına katlanırsın" sözleriyle Yamaç'ı uyardı.

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Yamaç ise Vartolu'ya Cemal Süreya'nın "Kısa Türkiye Tarihi" şiirindeki mısralarla yanıt verdi. Yamaç "Şelaleye düşmüştür zeytinin dalı. Celaliyim. Celalisin. Celali" dizelerinde sonra "Ben celaliyim Vartolu. Hadi bakalım. Hodri meydan. Beni nerede bulacağını biliyorsun" diyerek Vartolu'ya meydan okudu.


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Cemal Süreya Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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