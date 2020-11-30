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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde kadın çalışanlara saldırdılar! Görüntüler ortaya çıktı

30.11.2020 21:29 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde zorbalar, kadın çalışanlara saldırdı. Maltepe'de bir otelde çekimler için hazırlık yapan set çalışanları, alkollü ve uyuşturucu maddenin etkisinde oldukları iddia edilen kişiler tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin otel koridorunda dolaştığı, bir şüphelinin oda kapısını tekmelediği, dizi oyuncularının ve çalışanların kata geldiği ve kavga çıktığı görülüyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimlerinin yapıldığı Maltepe'deki otelde kalan 3 kadın set çalışanı, odalarına gittikleri sırada, otelde kalan 3 kişinin sözlü tacizine uğradı. Tacizcilerden biri set çalışanlarının kaldığı oda kapısını tekmeledi. Olay sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KADINLAR YARDIM İSTEDİ DİZİ OYUNCULARI YETİŞTİ

Çalışanların yardım istemesi üzerine dizi oyuncuları da olayın yaşandığı kata geldi. Alkollü 3 kişi ile oyuncular arasında kavga çıktı. Polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Eşkiye Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin set ekibinin kaldığı otelin odasının kapısını tekmeledikleri gerekçesi ile gözaltına alınan Arif Y. ve Şiyar A., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların, ''uyuşturucu kullanma'' ve ''yaralama'' suçlarından sabıkalarının bulunduğu açıklandı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanan iki şüpheli, Birden çok kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etmek" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

ŞÜPHELİLER OLAYIN MAĞDURU KENDİLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Mahkemedeki sorgusunda kendisinden şikayetçi olan müştekilerden biri ile fotoğraf çektirmek istediğini belirterek, "Dizide oynayan bu oyuncu fotoğraf çekilmek istemedi. Ben de buna bozuldum.

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Odama geçerken karşı odadaki kapıya ayağımla vurdum. Daha sonra pişman oldum, özür dilemek için aşağıya indim. Tanımadığım bir kişi dizi oyuncularına saldırdı. Benimle fotoğraf çektirmek istemeyen kişi gözüme vurdu, kafama vurdu" dedi.

Olayın asıl mağdurunun kendisi olduğunu öne süren Şiyar A., Suçla bir ilgim yok. Biz mağduruz. Dayak yiyen bizdik. Özür dilemek için gittim, saldırdılar" diye konuştu.

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Şüpheli Arif Y. ise iki tarafı sakinleştirmeye çalıştığını öne sürerek," Kapıya tekme atan ben değilim. Ben olayda darp edildim. Olayla uzaktan yakından ilgim ve alakam yok. Şiyar'ı sakinleştirmek için yanına gittim ancak kapıya tekme atıp atmadığımı görmedim" şeklinde konuştu.

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Şüpheliler Şiyar A. Ve Arif Y., emniyet ifadelerinde olay nedeni ile set ekibinden Oktay Kaynarca'nın kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.
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TUTUKLANDILAR

İki şüpheli mahkemedeki sorgularının ardından, Birden fazla kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli ihlal etmek" suçundan tutuklandı.

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