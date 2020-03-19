Koronavirüse karşı kendini ve sevdiklerini korumak istiyorsan #evdekaltürkiye

Şimdi sıra evde yapabileceklerimize geldi. Evde zamanını daha iyi değerlendirebilmen için hazırladığımız linklere bir göz atmak ister misin?

Evde olma şansı olan herkesi evde kalmaya davet et. Koronavirüsün yayılmasını engellemek için sen de paylaş.

Hep birlikte evimizde geçireceğimiz zamanı en güzel şekilde değerlendirmek, bilgilenmek ve eğlenmek istiyoruz. Senin için bu uygulamaların hepsini toparladık, aşağıdaki ikonlara tıklayarak, istediğin kategorideki içerik önerilerine hemen ulaşabilirsin.