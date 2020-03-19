#evdekaltürkiye

Koronavirüse karşı kendini ve sevdiklerini korumak istiyorsan #evdekaltürkiye

Unutma, bu süreçte yalnız değilsin. Gün birlik olma günü.

0 Kişi Evdeyim Dedi
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Evde Neler Yapabilirsin?

Evde olmana çok sevindik!
Bunu arkadaşlarınla paylaş ve onları da evde kalmaya davet et.

Evde olma şansı olan herkesi evde kalmaya davet et. Koronavirüsün yayılmasını engellemek için sen de paylaş.

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Muhteşem!

Şimdi sıra evde yapabileceklerimize geldi.
Evde zamanını daha iyi değerlendirebilmen için hazırladığımız linklere bir göz atmak ister misin?


Önerilere buradan ulaşabilirsin.

Hep birlikte evimizde geçireceğimiz zamanı en güzel şekilde değerlendirmek, bilgilenmek ve eğlenmek istiyoruz. Senin için bu uygulamaların hepsini toparladık, aşağıdaki ikonlara tıklayarak, istediğin kategorideki içerik önerilerine hemen ulaşabilirsin.

OYUN
FİLM
EĞİTİM
SAĞLIK
MÜZİK
KÜLTÜR SANAT
OYUN
Sen de Öner
Listeleri sizin önerileriniz ile derliyoruz.
En kısa sürede öneriler incelenerek liste güncellenecektir.
Lütfen birkaç saat sonra tekrar ziyaret ediniz.
Film
Sen de Öner
Listeleri sizin önerileriniz ile derliyoruz.
En kısa sürede öneriler incelenerek liste güncellenecektir.
Lütfen birkaç saat sonra tekrar ziyaret ediniz.
Eğitim
Sen de Öner
Listeleri sizin önerileriniz ile derliyoruz.
En kısa sürede öneriler incelenerek liste güncellenecektir.
Lütfen birkaç saat sonra tekrar ziyaret ediniz.
Sağlık
Sen de Öner
Listeleri sizin önerileriniz ile derliyoruz.
En kısa sürede öneriler incelenerek liste güncellenecektir.
Lütfen birkaç saat sonra tekrar ziyaret ediniz.
Müzik
Sen de Öner
Listeleri sizin önerileriniz ile derliyoruz.
En kısa sürede öneriler incelenerek liste güncellenecektir.
Lütfen birkaç saat sonra tekrar ziyaret ediniz.
Haber
Sen de Öner
Listeleri sizin önerileriniz ile derliyoruz.
En kısa sürede öneriler incelenerek liste güncellenecektir.
Lütfen birkaç saat sonra tekrar ziyaret ediniz.
Sosyal
Sen de Öner
Listeleri sizin önerileriniz ile derliyoruz.
En kısa sürede öneriler incelenerek liste güncellenecektir.
Lütfen birkaç saat sonra tekrar ziyaret ediniz.
Alışveriş
Sen de Öner
Listeleri sizin önerileriniz ile derliyoruz.
En kısa sürede öneriler incelenerek liste güncellenecektir.
Lütfen birkaç saat sonra tekrar ziyaret ediniz.
Tiyatro
Sen de Öner
Listeleri sizin önerileriniz ile derliyoruz.
En kısa sürede öneriler incelenerek liste güncellenecektir.
Lütfen birkaç saat sonra tekrar ziyaret ediniz.
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