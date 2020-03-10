Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) adı verilen hastalığa yol açan virüs dünya geneline yayıldı. Önceleri "2019-nCoV" olarak da adlandırılan koronavirüs ya da corona virüsü adıyla bilinen virüsün yarattığı hastalığa Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Şubat'ta Covid-19 adını verdi.

Uzmanlar, hastalığın sık rastlanan en önemli belirtilerini ise yüksek ateş, balgamlı öksürük ve nefes darlığı olarak tanımlıyor. Virüs insanlara bulaştıktan sonra en sık akciğerlere yerleşiyor ve burada çoğalıyor. Virüs yeni olduğu için bağışıklık sistemimiz de virüsü tanımıyor ve karşı koymak için yetersiz kalıyor. Bu durumda zatürre gelişiyor ve akciğerlerin kapasitesi sınırlandığı için hastalar solunum sıkıntısı çekmeye başlıyor. Enfeksiyonun giderek yayılması ile genellikle solunum yetmezliği ile hastalar hayatını kaybedebiliyor.

İngiltereli epidemiyologların yayınladıkları bilgilere göre hasta bir kişi en az iki veya üç kişiye hastalığı bulaştırabiliyor. Akademik çalışmalara göre kontol altında tutulmayan vakalarda salgın birkaç hafta içinde toplam 190 bin kişiye kadar yayılabiliyor.

Virüsün ilk defa görülmesi tedavisinin bulunmasını zorlaştırırken bilim insanları panzehir ya da aşı için çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüsün uzun süre tespit edilmediği ülkelerden biri olan Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart'ta ülkedeki ilk koronavirüs vakasını duyurdu.