KORONAVİRÜS

*Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi (JHU CSSE)
 
Dünyadaki Vaka Sayısı 125.865
Dünyadaki Ölüm Sayısı 4.615
Türkiye'deki Vaka Sayısı 1
ÜLKE
VAKA
ÖLÜM
İYİLEŞME
Çin
80921
3161
61644
İtalya
12462
827
1045
İran
9000
354
2959
Fransa
2284
48
12
İspanya
2277
54
183
Almanya
1908
3
25
İsviçre
652
4
4
Japonya
639
15
118
Norveç
598
0
1
Hollanda
503
5
0
İsveç
500
1
1
Birleşik Krallık
459
8
19
Danimarka
444
0
1
Amerika Birleşik Devletleri
1281
36
8
Belçika
314
3
1
Katar
262
0
0
Avusturya
246
0
4
Bahreyn
195
0
35
Singapur
178
0
96
Malezya
149
0
26
İsrail
109
0
4
Yunanistan
99
1
0
İzlanda
85
0
1
Birleşik Arap Emirlikleri
74
0
17
Kuveyt
72
0
2
Irak
71
7
15
Avustralya
128
3
21
Hindistan
62
1
4
Lübnan
61
3
1
Mısır
60
1
27
Finlandiya
59
0
1
Portekiz
59
0
0
Tayland
59
1
34
Slovenya
57
0
0
Filipinler
49
1
2
Romanya
45
0
6
İrlanda
43
1
0
Kanada
108
1
8
Brezilya
38
0
0
Vietnam
38
0
16
Endonezya
34
1
2
Polonya
31
0
0
Gürcistan
24
0
0
Şili
23
0
0
Suudi Arabistan
21
0
1
Cezayir
20
0
0
Rusya Federasyonu
20
0
3
Arjantin
19
1
0
Hırvatistan
19
0
0
Pakistan
19
0
2
Umman
18
0
9
Ekvador
17
0
0
Estonya
16
0
0
Kosta Rika
13
0
0
Macaristan
13
0
0
Güney Afrika
13
0
0
Arnavutluk
12
1
0
Sırbistan
12
0
0
Azerbaycan
11
0
3
Brunei
11
0
0
Peru
11
0
0
Letonya
10
0
1
Slovakya
10
0
0
Beyaz Rusya
9
0
3
Kolombiya
9
0
0
Meksika
8
0
4
Panama
8
1
0
Afganistan
7
0
0
Bosna Hersek
7
0
0
Bulgaristan
7
1
0
Lüksemburg
7
0
0
Makedonya
7
0
0
Tunus
7
0
0
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
6
0
0
Dominik Cumhuriyeti
5
0
0
Fas
5
1
0
Yeni Zelanda
5
0
0
Paraguay
5
0
0
Senegal
4
0
1
Bangladeş
3
0
0
Kamboçya
3
0
1
Litvanya
3
0
0
Moldovya
3
0
0
Bolivya
2
0
0
Burkina Faso
2
0
0
Kamerun
2
0
0
Honduras
2
0
0
Nijerya
2
0
0
Sri Lanka
2
0
1
Ermenistan
1
0
0
Bhutan
1
0
0
Fildişi Sahili
1
0
0
Jamaika
1
0
0
Ürdün
1
0
0
Moğolistan
1
0
0
Nepal
1
0
1
Togo
1
0
0
Türkiye
1
0
0
Ukrayna
1
0
0

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) adı verilen hastalığa yol açan virüs dünya geneline yayıldı. Önceleri "2019-nCoV" olarak da adlandırılan koronavirüs ya da corona virüsü adıyla bilinen virüsün yarattığı hastalığa Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Şubat'ta Covid-19 adını verdi.

Uzmanlar, hastalığın sık rastlanan en önemli belirtilerini ise yüksek ateş, balgamlı öksürük ve nefes darlığı olarak tanımlıyor. Virüs insanlara bulaştıktan sonra en sık akciğerlere yerleşiyor ve burada çoğalıyor. Virüs yeni olduğu için bağışıklık sistemimiz de virüsü tanımıyor ve karşı koymak için yetersiz kalıyor. Bu durumda zatürre gelişiyor ve akciğerlerin kapasitesi sınırlandığı için hastalar solunum sıkıntısı çekmeye başlıyor. Enfeksiyonun giderek yayılması ile genellikle solunum yetmezliği ile hastalar hayatını kaybedebiliyor.

İngiltereli epidemiyologların yayınladıkları bilgilere göre hasta bir kişi en az iki veya üç kişiye hastalığı bulaştırabiliyor. Akademik çalışmalara göre kontol altında tutulmayan vakalarda salgın birkaç hafta içinde toplam 190 bin kişiye kadar yayılabiliyor.

Virüsün ilk defa görülmesi tedavisinin bulunmasını zorlaştırırken bilim insanları panzehir ya da aşı için çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüsün uzun süre tespit edilmediği ülkelerden biri olan Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart'ta ülkedeki ilk koronavirüs vakasını duyurdu.

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