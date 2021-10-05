Görmeden dönmüyorlar! İngiliz turistlerin yeni gözdesi Kızkumu Plajı oldu

Pandemi kararları dolayısıyla kapıları kapalı olan İngiltere’nin Türkiye’ye gidişleri serbest bırakmasından sonra Marmaris’e gelen İngilizlerin ilk duraklarından biri yine Kızkumu plajı oldu.

GÖRENLERİ MEST EDİYOR

İngiliz turistler Kızkumu plajında gezerek deniz ve manzaranın keyfini çıkardı.

67 yaşındaki Allen Moore, burada olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "İngiltere’den tatil için geldik, gerçekten çok heyecanlıydık. Geçen şubat ayında rezervasyonumuzu yaptırmıştık, çok bekledik. Hükümet onay verir vermez kendimizi burada bulduk. Her yıl tatilimizi burada yapıyoruz. Doğası yangınlara rağmen hala çok güzel" şeklinde konuştu.

İngiliz vatandaşı Elizabeth Monty ise, "Ben senenin 8 ayında burada yaşıyorum. Ülkemin kapılarını açma kararını geç aldığını düşünüyorum. Burası çok güzel bir yer’’ dedi.

Uzun bir süredir tatil tercihlerinin Türkiye olduğunu ifade eden 63 yaşındaki Jennifer Ant, "30 yıldır Türkiye’ye tatile geliriz. Hala ülkemizde çalıştığımız için yerleşemedik ancak tatil için geliyoruz. Bu yıl 3 haftalığına geldik, hükümetimiz gidebilirsiniz deyince hemen valizlerimizi hazırlayıp internetten rezervasyonumuzu yaptırıp ertesi gün buraya uçtuk. Burası çok güzel bir yer. Kızkumu plajı da çok güzel, çok özlemiştik" diyerek heyecanlı olduğunu belirtti.