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Kraliyet Ailesi’nin istenmeyen gelini Meghan Markle’nın dikkat çeken Türkiye sözleri! “Favori tatil yerim İstanbul”

23.09.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olarak İngiltere Kraliyet Ailesi’ne katılan Meghan Markle, yaptığı açıklamalarla dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. İngiltere Kraliyet Ailesi'ne yönelik ırkçılık suçlamalarıyla büyük tartışma yaratan Markle, tatil ipuçlarını paylaştığı blogu The Tig’de İstanbul’u öve öve bitiremedi. Ziyaret etmeyi en sevdiği tatil bölgelerinden biri olduğunu dile getirdiği İstanbul için Markle “hem uygun fiyatlı hem de canlandırıcı” ifadelerini kullandı.

Sussex Düşesi Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'ne katılmadan önce sık sık dünyayı dolaşmasıyla tanınıyordu. Evlendikten sonra eşi Prens Harry ile dünya turuna devam eden Markle, seyahatlerini ise kendisine ait olan The Tig blogundan paylaşıyordu. Markle en sevdiği tatil yerinin şaşırtıcı derecede uygun fiyatlı olduğunu ve İngiltere'den çok uzak olmadığını söyledi. Sussex Düşesi favori tatil yerini ise alışveriş merkezleriyle, tatlılarıyla ve göz alıcı binalarıyla harika bir yer olarak niteledirdiği İstanbul olarak açıkladı.

“HARİKA BİR YER”

Kendisini bir seyahat tutkunu olarak nitelendiren Markle yazısında, “Hayatım boyunca seyahet etmekten hoşlandım. Ancak İstanbul’da geçirdiğim 48 saat belki de en iddialı olanıydı. Kapalı Çarşı'sıyla, keşfedilmeyi bekleyen 3 binden fazla camiiyle, halıları ve baklavasıyla, kültür dolu mahalleleriyle, gidilmesi gereken hamamıyla ve elbette Boğaz'ıyla İstanbul harika bir yer” ifadelerini kullandı.
İstanbul’un hem kolay gidilebilir hem de ucuz olduğunu belirten Markle, İstanbul için capcanlı bir şehir tanımlamasını yapmayı tercih etti. İstanbul’u iki yakaya ayıran İstanbul Boğazı’nın güzelliğine dikkat çeken Markle, İstanbul'un iki yakasının da aynı derecede canlı olduğunu ve şehirde birçok şeyin bir arada bulunabildiğini ifade etti.

“HER SANİYESİNE DEĞER”

“HER SANİYESİNE DEĞER”
Türk mutfağına özgü lezzetleri deneyimlemenin kendisini mutlu ettiğini belirten Markle, Türk lokumunu baş döndürücü olarak tanımlayarak seyahati için “Her saniyesine değer” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Meghan Markle
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