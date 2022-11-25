Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Bir anda sahilde karşılarına çıktı... Merak konusu oldu

Brezilya’nın Sao Poulo eyaletindeki Ilha Comprida kumsalında yürüyüş yapan Leticia Gomes Santiago ve erkek arkadaşı Devanir Souza ilginç bir keşfe imza attı. Kumların arasında kemikleri fark eden çift o anları kamereya alarak sosyal medyadan paylaştı. Parmak arası terlikleri sayesinde yerden kemikleri alan Santiago, “Kemiklerin boyutu ve miktarı bizi şaşırttı. Bunun bir insana ait olmadığını düşümüyoruz. Belki de bir uzaylınındır” dedi. Görüntülerin sosyal medyada ilgi çekmesinden sonra komplo teorileri de peşi sıra geldi. Uzaylı söylemlerini ise uzmanlardan gelen açıklama bitirdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kemiklerin insana ait olamayacak kadar büyük olduğunun altını çizerek gönderinin yorum bölümünde kendi teorilerini dile getirmeyi ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bunu biyoloğa götürün. Çünkü bu normal değil” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bir uzaylının eline benziyor” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Deniz kızı eli olabilir mi?” dedi.