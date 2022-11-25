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  4. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Bir anda sahilde karşılarına çıktı... Merak konusu oldu

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Bir anda sahilde karşılarına çıktı... Merak konusu oldu

25.11.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Sao Poulo eyaletindeki bir sahilde yürüyüş yapan Leticia Gomes Santiago ve erkek arkadaşı Devanir Souza çifti kumların üzerinde tuhaf bir manzarayla karşılaştı. İskelete benzeyen bir el uzantısını sosyal medyadan paylaşan çiftin gönderisi kısa sürede gündem olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntünün bir uzaylıya ait olabileceğini iddia ederken uzmanlar elin bir yunus ya da balina ait olduğunu ifade etti.

Brezilya’nın Sao Poulo eyaletindeki Ilha Comprida kumsalında yürüyüş yapan Leticia Gomes Santiago ve erkek arkadaşı Devanir Souza ilginç bir keşfe imza attı. Kumların arasında kemikleri fark eden çift o anları kamereya alarak sosyal medyadan paylaştı. Parmak arası terlikleri sayesinde yerden kemikleri alan Santiago, “Kemiklerin boyutu ve miktarı bizi şaşırttı. Bunun bir insana ait olmadığını düşümüyoruz. Belki de bir uzaylınındır” dedi. Görüntülerin sosyal medyada ilgi çekmesinden sonra komplo teorileri de peşi sıra geldi. Uzaylı söylemlerini ise uzmanlardan gelen açıklama bitirdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kemiklerin insana ait olamayacak kadar büyük olduğunun altını çizerek gönderinin yorum bölümünde kendi teorilerini dile getirmeyi ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bunu biyoloğa götürün. Çünkü bu normal değil” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bir uzaylının eline benziyor” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Deniz kızı eli olabilir mi?” dedi.

UZMAN İSİM NOKTAYI KOYDU

UZMAN İSİM NOKTAYI KOYDU
Deniz biyoloğu olan Eric Comin olağanüstü elin balina ya da bir yunusa ait olduğunu ifade etti. Ancak tam olarak hangi tür bir deniz canlısına ait olduğunu belirlemek için daha fazla teste ihtiyaç duyulacağı ifade edildi. Biyolog, görüntülere ve çürüme durumuna dayanarak, canlının yaklaşık 18 ay önce denizde ölmüş olabileceğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Brezilya

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