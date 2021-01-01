Geçtiğimiz yıl koronavirüsü bilen astrolog Dinçer Güner 2021 kehanetlerini açıkladı

Türkiye’nin ünlü astrologları Hande Kazanova, Öner Döşer ve Dinçer Güner Fatih Altaylı’nın sunumuyla ekranlara gelen Teke Tek Yılbaşı Özel programına konuk oldu. Ünlü isimler programda 2021 yılın astrolojik haritasını uzun uzun konuştu. Koronavirüs pandemisini önceden bilen astrolog Dinçer Güner’in 2021 yılına ilişkin kehanetleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Dinçer Güner’in 2021 yılı kehanetleri...
2021 senesi ekonomik dalgalanmaların olacağı bir sene ama bu dalgalanmalar yeni bir ekonomik sisteme geçişe zemin oluşturabilir. Ocak ve martta kripto paranın güvenilirliği test edilebilir. Hem ekonomik hem de yer sarsıntıları anlamında çok dikkat edilmesi gereken bir yıl gibi gözüküyor.
28 Ocak civarı dünya üzerinde zehirle ilişkili önemli durumlar meydana gelebilir. 28 Mart civarında büyük sahtekarlıklar, havayolu problemleri ve suikastler yaşanabilir. 8 Ağustos – 7 Eylül arasında çok büyük yangınlar çıkabilir.
2021 ‘resetlenme’ senesi olacak her şeyi yeniden kurmak zorunda kalacağız. Büyük isyanlar ve ayaklanmalar var ama ben bunun sebebinin ırkçılıkla ilgili olduğunu düşünüyorum. Cinsel ayrımcılıkla ilgili dünyada ciddi problemler olabilir. Aşı karşıtları da ayaklanabilir. 2021 senesinin mart ayı idam ile ilişkili konularda çok önemli bir tarih olabilir. 2021’de idam konusunu rahatsız edecek biçimde çok duyabiliriz.
2021 teknolojik anlamda Rönesans yaşayacağımız, yeni buluşların gündeme geleceği bir sene olacak. Uzayda yaşamakla alakalı yılın sonuna doğru çok önemli gelişmeler yaşanacak.14 Mayıs ile 28 Temmuz arasında dünyada şifalanma adına çok önemli adımlar atılabilir. Ama asıl şifalanma 29 Aralık 2021’de olabilir.
2021 deliler ile dahilerin senesi olacak. Bir sürü aklını yitiren insan göreceğiz ama bir taraftan da çok büyük dâhilerin ortaya çıkacağını söylemek hata olmaz.
2021 dünya sahnesinde görmeye alıştığımız liderlerin değişeceği bir sene olacak. Avrupa Birliği dağılacak ve AB’nin eski gücünün kalmadığını göreceğiz.
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