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Geçtiğimiz yıl koronavirüsü bilen astrolog Dinçer Güner 2021 kehanetlerini açıkladı

Seray Üstün Seray Üstün 01.01.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına 2020’de salgını bilen astrologlar katıldı. Geçtiğimiz yıl katıldığı yılbaşı programında koronavirüs pandemisini önceden bilerek bir anda gündeme oturan astrolog Dinçer Güner, 2021 yılı içinde Teke Tek yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin ünlü astrologları Hande Kazanova, Öner Döşer ve Dinçer Güner Fatih Altaylı’nın sunumuyla ekranlara gelen Teke Tek Yılbaşı Özel programına konuk oldu. Ünlü isimler programda 2021 yılın astrolojik haritasını uzun uzun konuştu. Koronavirüs pandemisini önceden bilen astrolog Dinçer Güner’in 2021 yılına ilişkin kehanetleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Dinçer Güner’in 2021 yılı kehanetleri...

OCAK, ŞUBAT, HAZİRAN VE KASIM AYLARINA DİKKAT!

  • Ocak, şubat, haziran ve kasım ayları 2021’e damgasını vuracak tarihler olacak.
  • Gündemimizde aşı savaşları olacak. Aşı ile ilgili sürekli çalışmaların yapılacağı bir sene olacak.
  • 2021’de dünya ikiye ayrılacak. Yeni dünya düzencileri ile eski sistemciler birbirleriyle bir nevi kavga edecek.
  • Nükleer konusu gündemde olacak. Özellikle şubat, haziran ve aralık ayında nükleer ile ilgili önemli konular masaya yatırılacak.
  • Uranüs elektrik ile ilişkilidir. Satürn ise kısıtlamak demektir. Zannediyorum ki 2021 senesinde elektrikle alakalı bazı sıkıntılar yaşayabiliriz.
  • 2021’de çok önemli konular var. Su krizi, beslenme krizi ve tarımda sıkıntılar bizleri bekliyor. 2025 senesinde su savaşlarına başlayacağız. Acilen bütün ülkelerin tarıma, toprağa yatırım yapması gerekiyor.

EKONOMİ SALLANTILARI VE DOĞAL AFETLER

2021 senesi ekonomik dalgalanmaların olacağı bir sene ama bu dalgalanmalar yeni bir ekonomik sisteme geçişe zemin oluşturabilir. Ocak ve martta kripto paranın güvenilirliği test edilebilir. Hem ekonomik hem de yer sarsıntıları anlamında çok dikkat edilmesi gereken bir yıl gibi gözüküyor.

28 Ocak civarı dünya üzerinde zehirle ilişkili önemli durumlar meydana gelebilir. 28 Mart civarında büyük sahtekarlıklar, havayolu problemleri ve suikastler yaşanabilir. 8 Ağustos – 7 Eylül arasında çok büyük yangınlar çıkabilir.

BÜYÜK AYAKLANMALAR

2021 ‘resetlenme’ senesi olacak her şeyi yeniden kurmak zorunda kalacağız. Büyük isyanlar ve ayaklanmalar var ama ben bunun sebebinin ırkçılıkla ilgili olduğunu düşünüyorum. Cinsel ayrımcılıkla ilgili dünyada ciddi problemler olabilir. Aşı karşıtları da ayaklanabilir. 2021 senesinin mart ayı idam ile ilişkili konularda çok önemli bir tarih olabilir. 2021’de idam konusunu rahatsız edecek biçimde çok duyabiliriz.

KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTECEK?

2021 teknolojik anlamda Rönesans yaşayacağımız, yeni buluşların gündeme geleceği bir sene olacak. Uzayda yaşamakla alakalı yılın sonuna doğru çok önemli gelişmeler yaşanacak.14 Mayıs ile 28 Temmuz arasında dünyada şifalanma adına çok önemli adımlar atılabilir. Ama asıl şifalanma 29 Aralık 2021’de olabilir.

2021 DELİLER VE DAHİLER SENESİ OLACAK

2021 deliler ile dahilerin senesi olacak. Bir sürü aklını yitiren insan göreceğiz ama bir taraftan da çok büyük dâhilerin ortaya çıkacağını söylemek hata olmaz.

AVRUPA BİRLİĞİ DAĞILACAK

2021 dünya sahnesinde görmeye alıştığımız liderlerin değişeceği bir sene olacak. Avrupa Birliği dağılacak ve AB’nin eski gücünün kalmadığını göreceğiz.

MARTTAN SONRA ERKEN SEÇİM

  • Türkiye’deki erken seçim konuşmaları özellikle mart mayıs ve haziran aylarında yapılabilir.
  • 2021 senesinde vergi adına reformlar gerçekleşebilir. Vergi ile ilgili sert kurallar alınabilir. Hem vergi hem borsa alanında kurallar değişebilir.
  • 10 Haziran’da çok önemli bir Güneş Tutulması meydana geliyor. Tutulma civarında bilgi güvenliği açığı, ifşalar, hack gibi konuların gündeme geleceğini gösteriyor. Bir de dünyayı harekete geçirecek kadınlar ortaya çıkabilir.

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