Geçtiğimiz yıl koronavirüsü bilen astrolog Dinçer Güner 2021 kehanetlerini açıkladı

Türkiye’nin ünlü astrologları Hande Kazanova, Öner Döşer ve Dinçer Güner Fatih Altaylı’nın sunumuyla ekranlara gelen Teke Tek Yılbaşı Özel programına konuk oldu. Ünlü isimler programda 2021 yılın astrolojik haritasını uzun uzun konuştu. Koronavirüs pandemisini önceden bilen astrolog Dinçer Güner’in 2021 yılına ilişkin kehanetleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Dinçer Güner’in 2021 yılı kehanetleri...

OCAK, ŞUBAT, HAZİRAN VE KASIM AYLARINA DİKKAT!

Ocak, şubat, haziran ve kasım ayları 2021’e damgasını vuracak tarihler olacak.

Gündemimizde aşı savaşları olacak. Aşı ile ilgili sürekli çalışmaların yapılacağı bir sene olacak.

2021’de dünya ikiye ayrılacak. Yeni dünya düzencileri ile eski sistemciler birbirleriyle bir nevi kavga edecek.

Nükleer konusu gündemde olacak. Özellikle şubat, haziran ve aralık ayında nükleer ile ilgili önemli konular masaya yatırılacak.

Uranüs elektrik ile ilişkilidir. Satürn ise kısıtlamak demektir. Zannediyorum ki 2021 senesinde elektrikle alakalı bazı sıkıntılar yaşayabiliriz.

2021’de çok önemli konular var. Su krizi, beslenme krizi ve tarımda sıkıntılar bizleri bekliyor. 2025 senesinde su savaşlarına başlayacağız. Acilen bütün ülkelerin tarıma, toprağa yatırım yapması gerekiyor.

EKONOMİ SALLANTILARI VE DOĞAL AFETLER

2021 senesi ekonomik dalgalanmaların olacağı bir sene ama bu dalgalanmalar yeni bir ekonomik sisteme geçişe zemin oluşturabilir. Ocak ve martta kripto paranın güvenilirliği test edilebilir. Hem ekonomik hem de yer sarsıntıları anlamında çok dikkat edilmesi gereken bir yıl gibi gözüküyor.

28 Ocak civarı dünya üzerinde zehirle ilişkili önemli durumlar meydana gelebilir. 28 Mart civarında büyük sahtekarlıklar, havayolu problemleri ve suikastler yaşanabilir. 8 Ağustos – 7 Eylül arasında çok büyük yangınlar çıkabilir.

BÜYÜK AYAKLANMALAR

2021 ‘resetlenme’ senesi olacak her şeyi yeniden kurmak zorunda kalacağız. Büyük isyanlar ve ayaklanmalar var ama ben bunun sebebinin ırkçılıkla ilgili olduğunu düşünüyorum. Cinsel ayrımcılıkla ilgili dünyada ciddi problemler olabilir. Aşı karşıtları da ayaklanabilir. 2021 senesinin mart ayı idam ile ilişkili konularda çok önemli bir tarih olabilir. 2021’de idam konusunu rahatsız edecek biçimde çok duyabiliriz.