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Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında ne oluyor? Hadise hakkında bomba iddia

09.09.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konserinde 'Küçük bir yol' şarkısını söylerken ağlamasından sonra evliliğiyle ilgili iddialarla gündeme gelen Hadise hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Mehmet Dinçerler'in mekânının açılışında yer almayan Hadise evi terk mi etti? Hadise'nin kayınvalidesiyle sorunlar yaşadığı da iddialar arasında...

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında ne oluyor? Hadise hakkında bomba iddia

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanacakları iddiası günlerdir gündemde. Yeni evli çiftin arasında kriz yaşandığı konuşurken taraflardan ise henüz bir açıklama gelmedi.
Konserinde 'Küçük bir yol' şarkısını söylerken ağlamasından sonra hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile ilişkisinde mutsuz olduğu söyleniyor.

Hadise'nin eşinin yaş gününe dair bir paylaşım yapmamasının ardından tarafların evlilik yüzüklerini çıkarması, 'boşanma' iddialarını güçlendirdi. İstanbul'da yeni mekânının açılışını yapan Mehmet Dinçerler'in yanında bu heyecanlı gününde yine Hadise'nin olmaması şaşkınlık yarattı.

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36 yaşındaki Hadise, iddiaya göre eşiyle yaşadığı Riva'daki villalarından eşyalarını toplayıp bekarken yaşadığı evde kalmaya karar verdi.

Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken ağlamaya başladı! Şarkıya devam edemediHadise 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken ağlamaya başladı! Şarkıya devam edemedi

MEHMET DİNÇERLER'İN ANNESİ GELİNİNİ İSTEMİYOR MU?

Bir diğer iddia ise Mehmet Dinçerler'in annesi Nezihe Hanım ile Hadise'nin yıldızının bir türlü barışmadığı ve ilişkide annenin sorunlar çıkardığı yönündeydi.

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İkili cephesinden gelen yeni bir habere göre ise krize aile büyükleri el atmaya hazırlanıyor. Bir süredir küçük kızı Derya Açıkgöz ile Antalya'da olan Gülnihal Hanım, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelip dünürü Nezihe Dinçerler ile buluşacak.


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