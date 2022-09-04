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Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken ağlamaya başladı! Şarkıya devam edemedi

04.09.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise sahnede zor anlar yaşadı. Konserinde "Küçük Bir Yol" şarkısını söyleyen Hadise bir anda gözyaşlarına boğuldu. Şarkıya devam edemeyen Hadise'nin o anları sosyal medyada da gündem oldu.

Geçen aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise, yaz konserlerine devam ediyor. İzmir'de Çim konserleri kapsamında sahne alan Hadise, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Dinleyici keyif dolu anlar yaşatan Hadise, "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken bir anda duygusallaştı.

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Sahnede zor anlar yaşayan ve şarkıyı söylerken ağlamaya başlayan Hadise'nin o anları olay oldu. Şarkıya devam edemeyen Hadise sosyal medyadan da bir paylaşım yaptı.

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"HAYATIMIN ŞARKISI"

Konserdeki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, gözyaşlarını tutamadığı anlara "Hayatımın şarkısı dediğim 'Küçük Bir Yolu' tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı bir şarkı ile buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrar teşekkür ediyorum" notunu düştü.

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