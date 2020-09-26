MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hanife'den şaşırtan hamle! Boşanmışlardı ama...

Hanife'den şaşırtan hamle! Boşanmışlardı ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 13:50 | Son Güncelleme

Esra Erol’un sunduğu evlilik programına katılarak adından söz ettiren Hanife Gürdal ve geçtiğimiz Aralık ayında evlendiği fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz ile 9 aylık evliliğin ardından ani bir kararla boşanmıştı. Fenomen gelin adayı boşanmanın ardından geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından eski eşine göndermede bulunmuştu. Bugün ise eski eşiyle düğün fotoğrafını paylaşan Hanife, yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Hanife'den şaşırtan hamle! Boşanmışlardı ama...

Esra Erol’un sunduğu evlilik programında fenomen hale gelen gelin adayı Hanife Gürdal sonrasında Zuhal Topal’ın evlilik programına katılmıştı. Evlilik programlarıyla popülerliğe kavuşan Gürdal, sosyal medyayı etkin kullanan isimler arasında yerini almayı başardı.

Hanife Gürdal ani kararla boşanmıştı! Eski eşine seslendiHanife Gürdal ani kararla boşanmıştı! Eski eşine seslendi

Geniş bir hayran kitlesine kavuşan gelin adayı evlilik programlarındaki görüntüsünü baştan aşağıya değiştirmeyi seçen Hanife Gürdal, tessettürü çıkararak başını açmayı tercih etti.

2019 yılında muradına ererek fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz’la evlenen Hanife Gürdal 9 aylık evliliğini geçtiğimiz günlerde noktalandığını duyurmuştu.

HANİFE'DEN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM!

Evlendikten sonra Trabzon'a yerleşen ve hayatını burada sürdürmeye karar veren Hanife, bugün yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Boşandığı eşi Kemal Ayvaz ile düğün fotoğrafını paylaşan fenomen gelin adayı, paylaşımının altına 'Kararlarımı sorgulamayın lütfen' notunu düştü.

465456

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtuÇocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
Düğünden sonra Gözde Çığacı merak konusu oldu!Düğünden sonra Gözde Çığacı merak konusu oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
'Ruh ikizini buldu!' İstanbul'a döndü
'Ruh ikizini buldu!' İstanbul'a döndü
MasterChef'te Serhat neden yok?
MasterChef'te Serhat neden yok?
Okuyucu Yorumları 3 yorum
kararlarını değil de hangi vasfınla ya da yeteneğinle bu kadar gündeme getiriliyorsun işte onu sorguluyorum
Gündem olmaya çalısıyo bitti işleri tarihin tozlu raflarında yerlerini almaya mahkumlar işde
Evlilik çocuk oyuncağı değildir. Kararların örnek oluşturacaksa tabiiki sorgulanır.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut Evirgen'den Melisa Şenolsun'a sürpriz
Umut Evirgen'den Melisa Şenolsun'a sürpriz
Hülya Avşar 55 milyon liraya ada mı satın aldı?
55 milyon liraya ada mı satın aldı? İşte detaylar...
Esra Erol'da çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, kocasının yanında sevinçten havalara uçtu
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
Oyuncu Nihat Altınkaya 3 milyonluk aracıyla gecelerde
Oyuncu Nihat Altınkaya 3 milyonluk aracıyla gecelerde
Aubrey Evans mayokinisiyle nefes kesti!
Çekim yaparken görüntülendi! Nefes kesti
Fahriye Evcen fit hali ile kendine hayran bıraktı!
Son paylaşımı olay oldu! Beğeni yağdı...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.