Hanife'den şaşırtan hamle! Boşanmışlardı ama...

Esra Erol’un sunduğu evlilik programında fenomen hale gelen gelin adayı Hanife Gürdal sonrasında Zuhal Topal’ın evlilik programına katılmıştı. Evlilik programlarıyla popülerliğe kavuşan Gürdal, sosyal medyayı etkin kullanan isimler arasında yerini almayı başardı.

Geniş bir hayran kitlesine kavuşan gelin adayı evlilik programlarındaki görüntüsünü baştan aşağıya değiştirmeyi seçen Hanife Gürdal, tessettürü çıkararak başını açmayı tercih etti.

2019 yılında muradına ererek fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz’la evlenen Hanife Gürdal 9 aylık evliliğini geçtiğimiz günlerde noktalandığını duyurmuştu.

HANİFE'DEN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM!

Evlendikten sonra Trabzon'a yerleşen ve hayatını burada sürdürmeye karar veren Hanife, bugün yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Boşandığı eşi Kemal Ayvaz ile düğün fotoğrafını paylaşan fenomen gelin adayı, paylaşımının altına 'Kararlarımı sorgulamayın lütfen' notunu düştü.





