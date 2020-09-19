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Hanife Gürdal ani kararla boşanmıştı! Eski eşine seslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 09:46 | Son Güncelleme

Esra Erol’un sunduğu evlilik programına katılarak adından söz ettiren Hanife Gürdal ve geçtiğimiz Aralık ayında evlendiği fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz boşandı. Fenomen gelin adayı boşanmanın ardından sosyal medya hesabından eski eşine göndermede bulundu.

Esra Erol’un sunduğu evlilik programında fenomen hale gelen gelin adayı Hanife Gürdal sonrasında Zuhal Topal’ın evlilik programına katılmıştı. Evlilik programlarıyla popülerliğe kavuşan Gürdal, sosyal medyayı etkin kullanan isimler arasında yerini almayı başardı.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal boşandı! Boşanmanın sır perdesi aralandı!Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal boşandı! Boşanmanın sır perdesi aralandı!

Geniş bir hayran kitlesine kavuşan gelin adayı evlilik programlarındaki görüntüsünü baştan aşağıya değiştirmeyi seçen Hanife Gürdal, tessettürü çıkararak başını açmayı tercih etti.
hanife gürdal yeni saç ve yüzül

2019 yılında muradına ererek fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz’la evlenen Hanife Gürdal 9 aylık evliliğini geçtiğimiz günlerde noktalandığını duyurdu.

Evlenip Trabzon'a yerleşen Hanife, 'Ya evdeyim ya da kendimden büyük bir hem cinsimle dışarı çıkıyorum. Bu evi böyle bırakıp gitmek istemedim.' dedi.

'ARKAMDAN KONUŞURKEN DÜŞÜN'

Eski eşine seslenen Hanife, ' Bu konuyla ilgili açıklama yapacak kadar iyi hissetmiyorum. Kendisine rica ediyorum benimle ilgili düşünme konuşma. Bundan sonra hayatımda olma. Burası benim evim, düzenimi bırakıp gitmiyorum. Emeklerimi de sana yar etmiyorum. Arkamdan konuşurken düşün. Kavga edip rezil duruma düşmek istemiyorum.' dedi.

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