Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal boşandı! Boşanmanın sır perdesi aralandı!

İlk olarak Esra Erol’un sunduğu evlilik programına katılan Hanife Gürdal adını duyurmayı başarmıştı. Esra Erol’un programının ardından Zuhal Topal’ın sunduğu evlilik programında da uzun süre gelin adayı olarak kalan Hanife Gürdal sosyal medya paylaşımlarla gündemde kaldı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan gelin adayı 2019 yılının Aralık ayında fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz’la evlenmişti. Fenomen gelin ve fotoğrafçı eşi 9 aylık evliliklerini sonlandırdı.

Geçtiğimiz günlerde kadın takipçilerine seslendiği videoyla gündeme gelen Gürdal, “Benim gibi İzmir'den Trabzon'a gelin gelen arkadaşlar var mı? Günde en azından bir kahve için dışarı çıkmaya bayılırım. Benimle bir kahve içmek isteyen arkadaşlar var mı? Kocamla vakit geçirmek istemiyorum. Ağlarmışım... Sinirlerim bozuluyor artık. Artık Kemal'le vakit geçirmek istemiyorum gerçekten" ifadelerini kullanarak espri yapmıştı. Gelin adayının esprili paylaşımı gerçek oldu ve çift boşandı.

‘KENDİSİNE MUTLULUKLAR DİLERİM’

Haklarında sık sık boşanma haberleri çıkan Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz çifti her seferinde mutlu olduklarını belirtiyordu. Ancak fenomen gelin adayı ilk kez konuya açıklık getirdi. Eşiyle boşandıklarını söyleyen gelin adayı sebebini paylaşmayı ihmal etmedi. Gürdal sosyal medya paylaşımında, “Ağır gelen sorumluluklarım sebebiyle evliliğimizi bitirmiş bulunmaktayız. Lütfen eleştirilerinizi yaparken sağduyulu olmanızı rica edeceğim. Kendisine mutluluklar dilerim.” notunu ekledi.

İşte Hanife Gürdal’ın boşanma açıklaması:



