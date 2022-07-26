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Herkes onu bekliyordu! Black Panther: Wakanda Forever filminin fragmanı geldi

26.07.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marvel, “Black Panther: Wakanda Forever” filmin fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Angela Bassett'ın canlandırdığı Ramonda, "Ben dünyanın en güçlü ulusunun kraliçesiyim ve tüm ailem gitti." sözü tanıtıma damga vurdu.

Black Panter karakterini canladıracak oyuncunun ismi kesin olarak açıklanmasa da fragmandaki seyirci Wakanda'nın su ortamları, fütüristik teknoloji ve beyaz giyinmiş Wakandalı kalabalığı ile bir cenaze gibi görünen görüntüler arasında gezindi. San Diego Comic-Con’da düzenlenen panelin sonunda gösterilen fragmanı ilk filmin de yönetmenliğini yapan yazar-yönetmen Ryan Coogler tanıttı. Ryan Coogler, devam filmini konuşmak için sahneye çıktığında yapımın eski yıldızı Chadwick Boseman'ı anmayı ihmal etmedi.

“GURURLA OMZUMU SIKTI”

Başrolde T'Challa'yı oynayan Boseman, kolon kanseri ile dört yıllık özel bir savaşın ardından Ağustos 2020'de hayatını kaybetmişti. Vefat eden ünlü oyuncuyu hatırlatan Coogler, "Bunu takip etmek zor olacak ama deneyeceğiz. Buraya geldiğimden beri beş yıl oldu. Orada oturdum ve ilk filmin görüntüsünün prömiyerini yaptık ve yanımda oturan büyük Chadwick Boseman, T'Challa'mızdı. Boseman, ilk görüntüleri izlerken gururla omzumu sıktı." dedi.

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