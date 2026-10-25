Huawei Pura 90 Plus'ın yonga seti ortaya çıktı: Yüzde 19 performans artışı iddiası

Huawei, Pura 90 Plus modelini resmen doğruladı ve 28 Ekim'deki lansman öncesinde Çin'de ön siparişleri başlattı. Şirket henüz cihazın teknik özelliklerini ayrıntılı olarak açıklamasa da perakende mağazalarında sergilenen telefonlardan gelen canlı görüntüler, yeni modelin yonga setini ve bazı önemli özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

HUAWEI PURA 90 PLUS, KIRIN 9025 YONGA SETİYLE GELİYOR

Mağazada sergilenen cihazlardan birinin "Telefon hakkında" ekranında Kirin 9025 yonga seti, 12 GB RAM, 2848 x 1276 piksel ekran çözünürlüğü, HarmonyOS 7 işletim sistemi ve LCI-AL00 model numarası görülüyor.

Pura 90 Plus, Kirin 9025 yonga setini kullanan ilk telefon olma özelliğini taşıyor. Bir sızıntı kaynağı, yeni yonga setinin Kirin 9020'nin hız aşırtılmış bir versiyonu olduğunu öne sürüyor.

Ortaya çıkan diğer fotoğraflar ise telefonun kavisli yanlarını ve üçgen biçimindeki kamera adasını gözler önüne seriyor. Görüntülerde cihazın Sunset Purple renk seçeneği yer alıyor.

PURA 80 PRO'YA GÖRE YÜZDE 19 DAHA YÜKSEK PERFORMANS İDDİASI

Bir başka sızıntı kaynağına göre Huawei Pura 90 Plus, Kirin 9020 yonga setini kullanan Pura 80 Pro'ya kıyasla genel performansta yüzde 19 iyileşme sağlıyor.

Aynı kaynak, Kirin 9025'in Pura 90 Pro ve Pura 90 Pro Max modellerinde bulunan Kirin 9030S ile benzer performans sunduğunu da iddia ediyor. Ancak bu iddiaların doğrulanması için karşılaştırmalı performans testlerinin sonuçlarını beklemek gerekiyor.

120 HZ OLED EKRAN VE 50 MP KAMERA BEKLENİYOR

İddialara göre Huawei Pura 90 Plus, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç büyüklüğünde, kavisli 1,5K LTPO OLED ekranla gelecek.

Önceki bir sızıntıda ise telefonun değişken diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel çözünürlüklü, 1 inç tipi RYYB ana kamerayla donatılacağı belirtilmişti.

Huawei, 12 GB RAM ile birlikte 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçeneklerini doğruladı. Şirket ayrıca Dawn Gold, Obsidian Black, Sunset Purple ve Snowy White renk seçeneklerini de açıkladı.

Ortaya çıkan özellikler, Pura 90 Plus'ın Pura 80 Pro ile önemli benzerlikler taşıdığını gösteriyor. Pura 80 Pro da 1276 x 2848 piksel çözünürlüğünde 6,8 inç ekran ve değişken diyafram açıklığına sahip 1 inç tipi 50 MP ana kamerayla geliyor.

Huawei Pura 90 Plus'ın fiyatı ve henüz açıklanmayan diğer özellikleri 28 Ekim'deki lansmanda belli olacak.

Kaynak: GSMArena