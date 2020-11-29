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İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye Annem şarkısıyla İbrahim Tatlıses'i ağlattı

29.11.2020 22:56 | Son Güncelleme:
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İbo Show'un bu hafta konukları Kibariye, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici oldu. Programda, sevilen şarkısı 'Annem'i seslendiren Kibariye, İbrahim Tatlıses'i gözyaşlarına boğdu.

9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbo Show'a bu hafta şarkıcı Hakan Altun, ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici ve şarkıcı Kibariye konuk oldu.

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programının 3. bölümünde konuklardan şarkıcı Kibariye'nin 'Annem' şarkısı performansı İbrahim Tatlıses'i ağlattı.

"ALLAH SENİ BİZE SAKLASIN"

Kibariye programın bir bölümünde 'Annem' şarkısını seslendirdi. İbrahim Tatlıses bu performans karşısında gözyaşlarını tutamadı. Tatlıses Kibariye'ye "Allah seni saklasın, bize çok görmesin" dedi.

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