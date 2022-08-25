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  4. Son dakika... İbrahim Tatlıses'in ilk görüntüsü ve açıklaması! Sedyede şarkı söyledi

Son dakika... İbrahim Tatlıses'in ilk görüntüsü ve açıklaması! Sedyede şarkı söyledi

25.08.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Bodrum'da kaza yapan İbrahim Tatlıses'in kaza sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı. Sıkıştığı araçtan çıkarılan İbrahim Tatlıses ambulansta görüntülendi. Kameralara beyaz çarşafla engel olunmak istenmesine rağmen İbo kendisini çeken muhabirlere el salladı. Demet Akalın ise kazayı duyar duymaz hastaneye geldi. Tatlıses daha sonra Instagram'da bir açıklama videosu paylaştı.

İbrahim Tatlıses, Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkışmıştı. Sağlık durumu merak edilen Tatlıses hastaneye kaldırıldı. Kazada İbrahim Tatlıses, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy, polis memuru Alper Arıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

İbrahim Tatlıses'in araçtan çıkarılma anlarını kızları Melek Zübeyde ve Dilan Çıtak endişeli gözlerle izledi. İbrahim Tatlıses'in ambulanstaki görüntüsü de ortaya çıktı.

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Görüntü alınmaması için beyaz çarşafla engel olunmak istenmesine rağmen İbrahim Tatlıses'in ilk görüntüsü ambulansın içinden geldi.

İbrahim Tatlıses muhabirlere el salladı.

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İBRAHİM TATLISES PAYLAŞIM YAPTI!

İbrahim Tatlıses sağlık durumu merak edilince hemen hastaneden paylaşım yaptı. Tatlıses "Herkesten Allah razı olsun. Akşam Günay'da görüşmek üzere" dedi.

SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses ölümden döndü! Kazanın nedeni hakkında olay iddia ve beyaz çarşaf detayı! İdo'yu sollayan araç...SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses ölümden döndü! Kazanın nedeni hakkında olay iddia ve beyaz çarşaf detayı! İdo'yu sollayan araç...

Yapımcı Polat Yağcı da Tatlıses'in "Ağrı Dağı Eteğinde" türküsünü söylediği bu videosunu paylaşarak "Allah’a çok şükür… İbrahim Tatlıses, sevenlerinin duası ve sevgisiyle her zaman olduğu gibi şu anda gayet iyi. Arayan, soran, merak eden herkesten Allah razı olsun" notunu düştü.

DEMET AKALIN HEMEN HASTANEYE GELDİ

Durumu iyi olan Tatlıses'in kaza yaptığını duyan Demet Akalın ve Okan Kurt ise hastaneye koştu. (TV100)

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın İbrahim Tatlıses
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