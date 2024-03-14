İstiklal Caddesi’nde keşfedilen 130 yıllık gizemli tünel: Rumeli Han geçidi ziyaretçilerin uğrak noktası oldu
Mynet Haber
39 dakika önce
YORUM YAP0
İstiklal Caddesi üzerine 1894 yılında inşa ettirilen Rumeli Han’ın restore edilmesiyle altındaki gizli tünel gün yüzüne çıkmıştı. Yakın tarihte keşfedilen gizemli tünel, ziyaretçilerin uğrak adreslerinden biri haline geldi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum