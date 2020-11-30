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Ivana Sert: Şampuanımın içine asit koydular

30.11.2020 16:13 | Son Güncelleme:
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Ivana Sert: Şampuanımın içine asit koydular

Eski manken ve modacı Ivana Sert, şoke edici bir itirafta bulundu. Sert, modellik döneminin ilk yıllarında, aynı evde kaldığı kızların kendisini kıskandığını ve şampuanına asit koyduklarını açıkladı.

Ivana Sert, bir moda okulunda eğitim vermeye başladı. Sert, ilk dersinde öğrencilerine yaşadığı tecrübeleri anlattı.

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Eski manken, "Türkiye ilk geldiğimde bavulum havalimanında kaybolmuştu. Üstümdekilerden başka giyecek kıyafetim kalmamıştı. Hemen Türk arkadaşlarım seferber olup bana yeni kıyafetler almışlardı. Ben ilk geldiğim gün doğru bir yerde olduğumu hissetmiştim" dedi.

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Türk milletinin ne kadar iyi olduğunun altını çizen Sert, "Türk insanının sıcaklığı ve yardımseverliğini başka bir ülkede görmedim, dün de bugün de Türkiye'de yaşamaktan mutluyum" dedi.

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Sert, modellik kariyerinin ilk yıllarında aynı evde kaldığı diğer manken kızların kendisini çok kıskandığını söyledi. Şok bir itirafta bulunan Ivana Sert, "Şampuanıma asit bile koydular. Kokudan hemen anlıyorduk tabii. Böyle şeyler de başıma geldi." dedi.

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Ünlü tasarımcı kendisinin ise bu tarz kıskançları olmayan bir kadın olmadığını ifade etti: "Naomi Campbell ve birçok dünyaca ünlü top modelle podyuma çıktım, ancak hiç kimseyi kıskanmadım. Ben çok çalıştım, bu günlere gelene kadar büyük tecrübelerim oldu."


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