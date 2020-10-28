Kaan Yıldırım Hadise sorularından utandı!

Şarkıcı Hadise ile aşkını gözlerden uzakta yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, dün gece ortaya çıktı. Yıldırım, rol aldığı dizinin Beykoz'daki çekimleri sonrası özel şoförlü arabasıyla trafikte objektiflere yansıdı.

Yaklaşık 1 yıldır şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım'a önümüzdeki yaz aylarında evlenecekleri iddiaları soruldu.

Oyuncu, muhabirlerin 'evlilik' soruları karşısında, "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" diyerek yanıt verdi. Yıldırım sorular karşısında ne yapacağını bilemedi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bu yılın sürpriz aşklarından olan Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliğinin geçtiğimiz haftalarda sona erdiği öne sürülmüştü.

Hadise, sevgilisinin köpeğinin Instagram hesabından yaptığı paylaşımla söylentilere son noktayı koymuştu.

Benek'in yatarken çekilen fotoğrafını açtıkları Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, gönderiye "Yalan haberleri okudukça ben" notunu düşmüştü.

