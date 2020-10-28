MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kaan Yıldırım Hadise sorularından utandı!

Kaan Yıldırım Hadise sorularından utandı!

28.10.2020 09:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kaan Yıldırım Hadise sorularından utandı!

Kaan Yıldırım, önceki gün trafikte objektiflere yansıdı. Yaklaşık 1 yıldır şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Yıldırım'a önümüzdeki yaz aylarında evlenecekleri iddiaları soruldu. Oyuncu, muhabirlerin 'evlilik' soruları karşısında, "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" açıklamasını yaptı.

Şarkıcı Hadise ile aşkını gözlerden uzakta yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, dün gece ortaya çıktı. Yıldırım, rol aldığı dizinin Beykoz'daki çekimleri sonrası özel şoförlü arabasıyla trafikte objektiflere yansıdı.

Yaklaşık 1 yıldır şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım'a önümüzdeki yaz aylarında evlenecekleri iddiaları soruldu.

Oyuncu, muhabirlerin 'evlilik' soruları karşısında, "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" diyerek yanıt verdi. Yıldırım sorular karşısında ne yapacağını bilemedi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bu yılın sürpriz aşklarından olan Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliğinin geçtiğimiz haftalarda sona erdiği öne sürülmüştü.

Hadise, sevgilisinin köpeğinin Instagram hesabından yaptığı paylaşımla söylentilere son noktayı koymuştu.

Benek'in yatarken çekilen fotoğrafını açtıkları Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, gönderiye "Yalan haberleri okudukça ben" notunu düşmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi yok! Görenler hayran kalıyorBöylesi yok! Görenler hayran kalıyor
Sevgiliden destek geldi! 'Karşılarında beni bulacaklar...'Sevgiliden destek geldi! 'Karşılarında beni bulacaklar...'
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğuDemet ve Alişan’ın sürpriz konuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

O yapım yine birinci oldu!

O yapım yine birinci oldu!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'

Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

Çalışanının yüzüne et attı o anları paylaştı

Çalışanının yüzüne et attı o anları paylaştı

Diğer Haberler

İşte Benim Stilim Nil Karataş kimdir? Nil Karataş kaç yaşında, nereli? Nil Karataş evli mi? İşte Nil Karataş’ın hayatı...

Bakın hangi yarışma programlarına katılmış?

Şeyma Subaşı paylaştı eski sevgili yorum yaptı

Eski sevgili takipte! Yorum yaptı

'Hiç seksi hissetmedim' diyerek 50 yaşında iç çamaşırla poz verdi

'Hiç seksi hissetmedim' dedi ama...

Yiğit Marcus Aral'dan sevgilisi Şevval Şahin'e destek! 'Seni üzmeye çalışanlar...'

Sevgiliden destek geldi! 'Karşılarında beni bulacaklar...'

Aleyna Tilki sokakta müzik yapmasının sebebini açıkladı! 'Kışın çok üşüyorlar'

'Durumu iyi olmayan bir çocuğun yanına gidip...'

Masumlar Apartmanı ekrandaydı... 27 Ekim 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Dün TV'de reyting savaşı vardı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.