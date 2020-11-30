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Kefaret, MasterChef Türkiye, A.Rıza ekrandaydı... 29 Kasım 2020 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

fadoncu fadoncu 30.11.2020 07:57 | Son Güncelleme:
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Kefaret, MasterChef Türkiye, A.Rıza ekrandaydı... 29 Kasım 2020 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

29 Kasım Pazar günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. Peki 29 Kasım Pazar akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

29 Kasım Pazar akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; Maria İle Mustafa, Arıza, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Menajerimi Ara, MasterChef Türkiye ve Kefaret kıyasıya yarıştı. 29 Kasım 2020 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşam ki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

arıza dizisi

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazar günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "A.Rıza" dizisi yayınlandı.

ATV'de akşam kuşağında "Maria İle Mustafa" dizisi seyirciyle buluştu.

Kanal D'de akşam kuşağında ise, "Kanal D Haber Bülteni Hafta Sonu" sonrasında "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" eğlence programı yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında "Ana Haber Bülteni" sonrasında "Menajerimi Ara" dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.

TV 8 ekranlarında akşam kuşağında ise "MasterChef Türkiye" ekranlara geldi.

Fox TV'de ise "Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu" sonrasında, "Kefaret" dizisi ekrana geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında "Tövbeler Olsun" dizisi izleyici ile buluştu.

kefaret

TV yayın akışı 30 Kasım 2020 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışıTV yayın akışı 30 Kasım 2020 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

29 KASIM 2020 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı programları dün akşam kıyasıya yarıştı. 29 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamları açıklandı.

29 Kasım, pazar akşamı total reyting sıralaması şöyle oldu;

TV 8 ekranlarında akşam kuşağında yayınlanan sevilen yarışma programı "MasterChef Türkiye" en çok izlenen birinci program oldu.

"Show TV Ana Haber Bülteni" pazar günü yayınlanan programlarda reyting yarışında ikinci oldu.

Fox TV'de yayınlanan "Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu" programı üçüncü sıraya yerleşti.

Fox TV'de yayınlanan yeni dizi "Kefaret" total reyting sıralamasına dördüncü olarak girmeyi başardı.

"A.Rıza" dizisi ise reyting yarışında en çok izlenen ikinci program oldu.

Kanal D'de akşam kuşağında yayınlanan "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" en çok izlenen 6. program oldu.

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