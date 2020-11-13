La Casa De Papel 5. sezondan ipucu... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? LCDP yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

La Casa De Papel başlıyor mu sorusu son zamanlarda tekrar sorulmaya başlandı. Milyonlarca kişinin severek izlediği Netflix'in izlenme rekorları kıran dizisi La Casa De Papel 5. sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak, LCDP yeni bölümler ne zaman başlayacak merak edilirken, dizinin oyuncularından birisinin Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dizinin takipçilerini heyecanlandırdı.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZONDAN İLK FOTOĞRAF!

En son Netflix'in "soygun sona eriyor" paylaşımının ardından, LCDP 5. sezonun ne zaman yayınlanacağını araştıran dizinin takipçileri, şimdi de paylaşılan bir fotoğrafla meraklandı. Soygunun sona ereceğine dair bilgi veren fragmanın paylaşılmasının ardından, dizinin takipçileri "La Casa De Papel sona mı eriyor, La Casa De Papel 5. sezon tarihi ne zaman" sorularına cevap arıyordu. Sevilen dizinin 5. sezonunun yayınlanacağı tarihle ilgili yönetmeninden ya da dizi ekibinden gelen herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Netflix'te La Casa De Papel ekranında final bölümü için, "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" yazıyor. Netflix, La Casa De Papel yayın tarihini açıkladığında haberimizde yer alacaktır.