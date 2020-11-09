Kelly Brook bedeniyle barıştı! 'Kalçalarımın büyük görünmesi...'

Ünlü model ve televizyon yıldızı Kelly Brook 44 bedene kadar çıkmış ve daha sonra ise 40 bedene düşmüştü.

Kilo verdikten sonra cinsel hayatının daha iyi olduğunu itiraf eden Brook yeni açıklamalarıyla da dikkat çekti. Brook daha önce “Kilo verdikten sonra cinsel ilişki hayatımız canlandı. Kilo verdiğinde kesinlikle daha fazla ilişkiye girmek istiyorsun. Bu beden güveniyle ilgili, daha fazla enerjin var, kendini her açıdan çok daha iyi hissediyorsun” demişti.

Brook yeni açıklamasında ise "'Hayatımdaki en sıska zamanlarda sefil günlerim oldu. Önemli olan iyi hissetmek" dedi.

'KALÇALARIMIN BÜYÜK GÖRÜNMESİ...'

Kelly Brook, bedenine olan güveninin 'yaşla birlikte geldiğini' söylerken, 'sağlıklı ve mutlu' bir bedene sahip olduğunu söyledi.

TV ve radyo sunucusu, daha genç görünmek yerine 40 yaşında iyi hissetmek ve iyi görünmek istediği için beden güveninin 'yaşla birlikte geldiği' konusunda ısrar etti.

Brook "Kalçalarımın büyük görünmesi umurunda değil. Kendimin en iyi versiyonu olmak istiyorum, 20 yaşında gibi görünmek istemiyorum, 40 yaşında iyi görünmek istiyorum" diyerek kendine güvenini de vurguladı.

