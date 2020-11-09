MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kelly Brook bedeniyle barıştı! 'Kalçalarımın büyük görünmesi...'

Kelly Brook bedeniyle barıştı! 'Kalçalarımın büyük görünmesi...'

09.11.2020 10:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kelly Brook bedeniyle barıştı! 'Kalçalarımın büyük görünmesi...'

İngiliz model, sunucu ve radyocu Kelly Brook bir dönem aldığı kilolarla gündem olmuştu. Brook kilolarını verdikten sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Kelly Brook kilolarıyla barıştığını ve bunda yaşının etkili olduğunu ifade etti.

Ünlü model ve televizyon yıldızı Kelly Brook 44 bedene kadar çıkmış ve daha sonra ise 40 bedene düşmüştü.

Kilo verdikten sonra cinsel hayatının daha iyi olduğunu itiraf eden Brook yeni açıklamalarıyla da dikkat çekti. Brook daha önce “Kilo verdikten sonra cinsel ilişki hayatımız canlandı. Kilo verdiğinde kesinlikle daha fazla ilişkiye girmek istiyorsun. Bu beden güveniyle ilgili, daha fazla enerjin var, kendini her açıdan çok daha iyi hissediyorsun” demişti.

Kelly Brook'tan cinsel hayat itirafı! 'Yatakta...'Kelly Brook'tan cinsel hayat itirafı! 'Yatakta...'

Brook yeni açıklamasında ise "'Hayatımdaki en sıska zamanlarda sefil günlerim oldu. Önemli olan iyi hissetmek" dedi.

640xauto

'KALÇALARIMIN BÜYÜK GÖRÜNMESİ...'

Kelly Brook, bedenine olan güveninin 'yaşla birlikte geldiğini' söylerken, 'sağlıklı ve mutlu' bir bedene sahip olduğunu söyledi.
TV ve radyo sunucusu, daha genç görünmek yerine 40 yaşında iyi hissetmek ve iyi görünmek istediği için beden güveninin 'yaşla birlikte geldiği' konusunda ısrar etti.

640xauto (1)

Brook "Kalçalarımın büyük görünmesi umurunda değil. Kendimin en iyi versiyonu olmak istiyorum, 20 yaşında gibi görünmek istemiyorum, 40 yaşında iyi görünmek istiyorum" diyerek kendine güvenini de vurguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün partiKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün parti
Genç oyuncuya şok! Yüzüne köpek saldırdı 30 dikiş atıldıGenç oyuncuya şok! Yüzüne köpek saldırdı 30 dikiş atıldı
Aşklarıyla gündemden düşmüyor! Şimdi de...Aşklarıyla gündemden düşmüyor! Şimdi de...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'

Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı

ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!

ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!

Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...

Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Dibe vurdular...

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Dibe vurdular...

Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...

Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'

Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş

İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti

Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

Diğer Haberler

Kibariye kimdir? Kibariye kaç yaşında, nereli? Kibariye’nin eşi ve kızı kimdir?

Uzun bir aradan sonra canlı yayında! Hayatı merak edildi!

Hazal Erişkin yüzüne Rottweiler cinsi köpek saldırdı! 30 dikiş atıldı

Genç oyuncuya şok! Yüzüne köpek saldırdı 30 dikiş atıldı

TV yayın akışı 9 Kasım 2020 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Bugün kanallarda ne var?

Pınar Altuğ'un Ayda bebek isyanı olay olmuştu! 'Yazdıklarımı devlete saldırı olarak algılayanlar...'

'Yazdıklarımı devlete saldırı olarak algılayanlar...'

Cüneyt Arkın'dan ilgi çeken paylaşım! 'Hakkıma helal olsun'

İlgi çeken paylaşım! 'Hakkıma helal olsun'

Sosyetik isim Ali Cem Resne'nin komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti

Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.