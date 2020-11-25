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Kırmızı Oda 13. yeni bölüme Alya'nın değişimi damga vuracak! Melisa Sözen Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?

25.11.2020 21:23 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda 13. yeni bölüme Alya'nın değişimi damga vuracak! Melisa Sözen Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda bu hafta oldukça iddialı bir bölümle ekranlara gelecek. Kırmızı Oda'nın 13. yeni bölümünde Alya büyük değişimiyle herkesi şaşırtacak. Kırmızı Oda'daki başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Melisa Sözen ise son defa seyirci karşısına çıkacak.

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi 13. yeni bölümüyle 27 Kasım Cuma akşamı TV8’de olacak.

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Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Alya'nın büyük değişimi damga vuracak.

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Dizide hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Alya (Melisa Sözen) bu hafta son kez izleyici karşısına çıkıyor. Yaşadığı zor hayat nedeniyle büyük bir karanlığa gömülen ve Doktor Hanım'ın sevgisi sayesinde hayata dönmeye başlayan Alya, son terapiye yepyeni imajıyla gelecek.
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Kırmızı Oda, yeni bölümüyle Cuma 20.00'de TV8'de.

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