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Masumlar Apartmanı 11. son bölüme Gülben'in Esat aşkı damga vurdu! Gülben'in tehdit mesajı Han ve İnci'yi şoke etti

25.11.2020 02:05 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı 11. bölümüyle TRT 1'de ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nın son bölümde Gülben'in Esat'a olan aşkı ve yaptıkları damga vurdu. Herkesten habersiz Esat'ın evine giden Gülben ailesini şoke etti. Gülben, Esat ve Esra'nın fotoğrafını sosyal medyada gördükten sonra ise yeni bir plan yaptı. Gülben bir kutu içinde Esra'ya gözleri oyulmuş bebek ve ölüm tehdidi olan mektup gönderdi. Diğer yandan ise Safiye ve lise aşkı Naci yıllar sonra ilk defa karşı karşıya geldi.

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 24 Kasım Salı akşamı ekrana gelen 11. bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'na Gülben'in kendisine aşık olduğunu sandığı ve evlilik hayalleri kurduğu Esat için yaptıkları damga vurdu.

SAFİYE VE NACİ YILLAR SONRA BULUŞTU!

Masumlar Apartmanı'nda lise aşkı Naci'yi, karşı otelde kaldığını gören Safiye'nın hayatı alt üst oldu. Safiye bir yandan eski aşkını görmenin mutluluğunu yaşarken diğer yandan ise düşündükleri nedeniyle kendini kirli hissetti ve saatlerce banyoda kaldı. Ancak finalde ise Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci, kapıyı çalarak Safiye'nin karşısına çıktı.

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Eski aşkını gören Safiye duygusal anlar yaşadı.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı dizisi 11. son bölümde 'Kadına şiddete dur de' çağrısıMasumlar Apartmanı dizisi 11. son bölümde 'Kadına şiddete dur de' çağrısı

Herkes Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci’nin gelişi onun tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye’yi gafil avlar.

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Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci nin atacağı bir adımla daha da sarsılacaktır.

Gülben ise Esat’ın evine giderek herkesi şaşırtmış, Han ve Esat’ı zor durumda bırakmıştır.

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İnci devreye girip tatsız bir olay yaşanmaması için elinden geleni yapar.
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Han’ın hayatındaki zorlukları daha da yakından gören İnci, onun yükünü hafifletmeye çalışır. Bu uğurda en yakın arkadaşı Esra’yla arasının bozulmasını bile göze alacaktır.

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Memduh okul kredisini ödemek için torunlarından gizli taksiciliğe başlar. Safiye Han’ın ardından Gülben’i de kaybedeceğine inanır. Yalnız öleceğini söyleyen annesinin haklı çıkmasından korkmaktadır.

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