Masumlar Apartmanı 11. son bölüme Gülben'in Esat aşkı damga vurdu! Gülben'in tehdit mesajı Han ve İnci'yi şoke etti

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 24 Kasım Salı akşamı ekrana gelen 11. bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'na Gülben'in kendisine aşık olduğunu sandığı ve evlilik hayalleri kurduğu Esat için yaptıkları damga vurdu.

SAFİYE VE NACİ YILLAR SONRA BULUŞTU!

Masumlar Apartmanı'nda lise aşkı Naci'yi, karşı otelde kaldığını gören Safiye'nın hayatı alt üst oldu. Safiye bir yandan eski aşkını görmenin mutluluğunu yaşarken diğer yandan ise düşündükleri nedeniyle kendini kirli hissetti ve saatlerce banyoda kaldı. Ancak finalde ise Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci, kapıyı çalarak Safiye'nin karşısına çıktı.

Eski aşkını gören Safiye duygusal anlar yaşadı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci’nin gelişi onun tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye’yi gafil avlar.