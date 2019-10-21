Köpeğinin yanarak öldüğü haberini alınca sinir krizi geçirdi!

Yangın Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Selimiye Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre elektriklerin kesildiğini fark eden Sima Ç. (38) evi aydınlatmak için mum yaktı. Mumun genç kızın elinden düşmesi ile birlikte evde bulunan eşyalar yanmaya başladı.
Alevlerin arasından çıkan Sima Ç. polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede evin bütün odalarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
KÖPEĞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Ev sahibi Sima Ç.'nin evde köpeğinin bulunduğunu iddia etmesi üzerine içeriye giren ekipler, yanarak can veren köpeğin cesedi ile karşılaştı. Köpeğinin öldüğünü öğrenen Sima Ç. sinir krizi geçirerek saatlerce ağladı.
Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)
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