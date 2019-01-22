Kulak çınlaması deyip geçmeyin! Uzmanından korkutan uyarı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Engin Çekin, kulak çınlamasında kulakla ilişkili sebeplerin daha yaygın olduğunu, bu durumun kulağın tıkanmasına yol açan basit sebeplerden kulakla ilgili enfeksiyon ve tümörlere kadar geniş bir yelpazede ortaya çıkabileceğini belirterek, "Çınlamanın sebebi her ne kadar çoğunlukla basit sebepler olsa da bu durum bazen daha ciddi hastalıklara işaret edebilir ya da bu hastalıkların ilk bulgusu olabilir." dedi.

Prof. Dr. Çekin, yaptığı açıklamada, vücut dışından hiçbir ses veya uyarı gelmediği halde, duyulan çınlama, uğultu, şırıltı, düdük sesi gibi her türlü sese kulak çınlaması ya da tıp dilindeki adıyla "tinnitus" denildiğini ifade etti.

Sesin bir veya her iki kulakta ya da kafanın herhangi bir yerinde ara ara ya da sürekli duyulabileceğini aktaran Çekin, tinnitusun, muayene sırasındaki tespite göre kabaca iki ana sınıf halinde değerlendirilebildiğini söyledi.

Çekin, "objektif tinnitusun" başkaları tarafından da duyulabildiğini, "subjektif tinnitusun" ise sadece hasta tarafından duyulduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi: