Lottie Moss üstsüz pozlarını paylaştı! "Çıplak vücut görülmeli ve eğlenilmeli"

Bir dönem podyum dünyasında fırtınalar estiren model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Lottie Moss,Onlyfans sayesinde popülerliğine popülerlik kattı.

Yeni yıla da iddialı pozlarla giren Moss son olarak üstsüz poz verdi. "Çıplak vücut görülmeli ve eğlenilmeli çok eğlenceliydi!" diyen genç model Lottie Moss paylaşımlarından meme uçlarını sansürlemeyi tercih etti.

Erotik pozları ve yorumlarıyla adından söz ettiren Moss pozları yakın arkadaşlarından birine verdiğini ve onun yanında çıplakken de çok rahat olduğunu söyledi.

Sık sık müstehcen pozlar paylaşan modele "Evet anladık seksisin" yorumları yapıldı.



