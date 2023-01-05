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Hangi Kısmetse Olur yarışmacısı seni yansıtıyor?

04.01.2023 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlara damgasını vurmuş olan "Kısmetse Olur"u duymayan kaldı mı? Reyting rekorları kıran yarışma her geçen gün daha fazla kişi tarafından izleniyor ve sosyal medyanın dilinden düşmüyor! Eğer sen de yarışmayı izlerken ‘’Ben onun yerinde olsaydım böyle yapmazdım!’’ diyenlerdensen doğru yerdesin!

Hangi Kısmetse Olur yarışmacısı seni yansıtıyor?

Senin için hazırladığımız bu testi çözerek hangi Kısmetse Olur yarışmacısı olduğunu öğrenebilirsin! Böylece reyting rekorları kıran yarışmada hangi yarışmacıya daha çok benzediğini de öğrenebilirsin!

Hangi Kısmetse Olur yarışmacısı seni yansıtıyor?

1/8

Öncelikle cinsiyetini öğrenelim...

Öncelikle cinsiyetini öğrenelim...
Kadın
Erkek
Belirtmemeyi tercih ediyorum.
2/8

Yaşını öğrenebilir miyiz?

Yaşını öğrenebilir miyiz?
18 yaş altı
18-24
25-34
35-44
45+
3/8

Öncelikle, sen aşka inanır mısın?

Öncelikle, sen aşka inanır mısın?
Hayır, aşka inanmam.
Aşka inanırım. Aşk olmadan hiçbir şey olmaz.
Aşka gerek yok para olsun yeter.
Bilmem, âşık olmadım daha önce...
Dürüst aşk her şeyimdir!
Beni seven biri olursa neden olmasın?
Sonsuza kadar seveceğim biri olursa inanırım.
4/8

Para senin için neyi ifade eder?

Para senin için neyi ifade eder?
Çok fazla bir anlamı yok. Yeteri kadar olsun yeterli.
Benim için para sadece bir araçtır.
Para benim için sadece amaçtır! Parasız olmaz.
Olmasa da olur ama olsa fena olmaz.
Yerine göre para iyidir.
Param var zaten aşk olsun aşk!
5/8

Arkadaşların sana bir derdini anlattığında onları dinler misin?

Arkadaşların sana bir derdini anlattığında onları dinler misin?
Ben kendimden başkasını dinlemem.
Dinlemeye çalışırım ama akıl veremem.
Ben öyle şeylerden hiç hoşlanmam. Beni ilgilendirmez.
Dinlerim ve çözüm bulmaya çalışırım.
Canım isterse dinlerim.
Onların derdi benim derdimdir. Dinlerim, çözüm bulurum.
6/8

Birinin seni sevmediğini bildiğin hâlde ona değer vermeye devam eder misin?

Birinin seni sevmediğini bildiğin hâlde ona değer vermeye devam eder misin?
Beni sevmeyeni ben hiç sevmem.
Eğer gerçekten seviyorsam peşini bırakmam.
Ben insanları bir kalemde harcarım. Öyle şeylere gelemem.
Ben sadece takılıyorum ya sevgiye çok dikkat etmem.
Ben kendimi sevdirmeye çalışırım.
Sessizce uzaklaşırım... Bu mücadeleye gelemem.
Hiçbiri
7/8

Diyelim ki partnerin seni kıskanmıyor ve sen bunu fark ettin. Ne yaparsın?

Diyelim ki partnerin seni kıskanmıyor ve sen bunu fark ettin. Ne yaparsın?
Başkasını sevdiğini düşünürüm. Beni kıskanmıyorsa eğer başkası vardır.
Belk görmemiştir ya da içten içe kıskanmıştır diye düşünürüm.
Kıskanmıyorsa olmaz! Ayrılırım.
Benim partnerim yok...
Ben kıskanıyorsam o da kıskansın isterim!
Ben onu kıskandıracak herhangi bir harekette bulunmam.
8/8

Son olarak... Evlenmeyi düşünüyor musun?

Son olarak... Evlenmeyi düşünüyor musun?
Çok ileride belki..
Bilmem, doğru insanı bulursam evet.
Zengin birini bulursam neden olmasın?
Yok ya ben ciddi şeylere gelemem.
Evet, evet, evet!
Aşık olursam hemen evlenirim.
Doğru insanı arıyorum, evlenmeyi düşünüyorum.
Güveneceğim kişiyi bulursam hemen nikahı basmaya hazırım.

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Anahtar Kelimeler:
kısmetse olur

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