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Anıl Altan eşi Pelin Akil'i galada yalnız bırakmadı! Kocasını öptüğü an gündemde...

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanma iddialarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak eşini galasında yalnız bırakmayan Anıl Altan dikkat çekti. Çiftin öpüştükleri ana ise sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

Anıl Altan eşi Pelin Akil'i galada yalnız bırakmadı! Kocasını öptüğü an gündemde...
Kubra Akalın

Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında nikah masasına oturdu. Oyuncu çift, üç yıl sonra da ikiz kızlarını kucaklarına aldı.Alin ile Lina adından ikizleri olan çift örnek çiftler arasında gösterilirken bir anda boşanma iddialarıyla gündeme gelmeye başladı.

Bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemde olan ve boşanma aşamasında oldukları söylenen ikiliden Pelin Akil, birkaç hafta önce "Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz çok fazla. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz. Bir şey söylemek istemiyorum teşekkürler" demişti.

Son olarak Anıl Altan'ın 17 Nisan'da 39 yaşına basan eşi Pelin Akil'in doğum gününde paylaşım yapmaması dikkat çekmişti.

Bu hamle sonrası ayrılık iddiaları kuvvetlenirken; Pelin Akil'ın rol aldığı filmin galasında ikili ortaya çıktı. Evlerini ayırdıkları sık sık gündeme gelen ikiliden Anıl Altan eşini galada yalnız bırakmadı.

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EŞİ SEYİRCİ OLARAK GELDİ

"Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları" filminin galasında siyah elbisesiyle boy gösteren Pelin Akil'in çocukları ve eşi ise seyirci olarak dikkat çekti.

Bir ara çocuklarının yanına gelen Akil kızlarına sarılıp öperken eşi Anıl Altan'ı da öpünce o anlar sosyal medyayı salladı.
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Pelin Akil'in kocasını öptüğü anlara "Ne kadar sıradan oldu", "Eve gelen akrabayla selamlaşıyorumdur", "Anıl'ın umursamazlığı her şeyi anlatıyor", "Bu çift ayrılmış ya şu öpüşmeden belli" yorumları yağdı. (Video: Birsen Altuntaş)

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil Anıl Altan
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