Bu akşam hangi diziler var? 30 Nisan Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

Çarşamba akşamları televizyonda hangi yapımların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı listesini derledik. İşte tüm merak edilenler...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Babamın Penguenleri

Eşinden boşandıktan sonra hayatına son derece rutin bir şekilde devam eden iş adamı Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine miras kalan altı penguenle değişir. Önce penguenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenlere bayılınca, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir. Tom Popper aynı zamanda eski bir lokantayı satın alıp yenileme planları yapmaktadır. Lokantanın eski sahibi ise mekanı değerli olduğunu düşündüğü birine vermek istemektedir. Bu sırada etrafında penguenlerle yaşamaya başlayan Popper, çocuklarına daha yakın oldukça eski eşiyle de tekrar barışma noktasına gelmiştir ve bu düzeni bozmamak için uğraşırken işini kaybetmenin eşiğine gelir.

22:00 - 00:15

Barcelona-Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:45

Eşref Rüya

Nisan'ın Eşref'i öpmesi, ikisi arasında duygusal bir kırılma yaratır. Uzaktan her şeye şahit olan Çiğdem ise alt üst olur. Nusret'in hain saldırısı yüzünden yakınları zarar gören Eşref, büyük bir vicdan azabı çeker. Eşref, kendisini bekleyen yeni oyundan habersiz, intikam için harekete geçmeye başlayacaktır. Bu sırada Nisan, hala ifşa olma riskiyle karşı karşıyadır ve dosyayı ele geçirmek için elinden geleni yapacaktır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Leyla, Civan'ı yaşatmak için Nur ve Mali'ye kendini siper eder. Tufan başta olmak üzere, Yıldız ailesinde herkes 15 yıllık ihanet karşısında şoke olmuştur. Civan'ın kurtuluşunun tek yolu ise Nur ve Mali'nin kanını taşıyan yeni bir kardeştir. Gerilimin doruğa çıktığı finalde Yıldız ailesinin bir araya geldiği İpek'in doğum günü kutlaması, tüm umutları yerle bir edecek sürprize gebedir.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Sahipsizler

Duygu'ya sahip çıkıp ona destek olduğu için Devran'dan tepki gören Azize, geri adım atmayarak doğru olduğuna inandığı şeyi yapmaya karar verir. Bu durum, Devran ile arasındaki çatışmanın devam etmesine neden olur. Yusuf'un eski nişanlısı Buket'in yurt dışından dönmesi, Yusuf ile Zeliha arasında ortaya çıkabilecek gerilimlerin habercisidir. Vahap Alaz'la görülecek bir hesabı olduğunu söyleyen Fırat, onun tüm servetinde hakkı olduğunu iddia ederek bir anda karşısına çıkar. Pervin ve Devran, kim olduğunu henüz bilmedikleri bu adama çok öfkelenir. Okulda futbol oynarken fenalaşan Samet'in kalbinde önemli bir sorun olduğu ortaya çıkar. Bu gelişme, kardeşlerini derinden sarsar.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kuruluş Osman

Osman Bey'in Sofia ile yaptığı beklenmedik anlaşma, beyler arasında derin görüş ayrılıklarına yol açar. Devletin geleceği için bu adımı atan Osman Bey, tepkileri göze alır. Ancak beylerin güvenini sarsmadan bu fırtınayı atlatması mümkün olacak mıdır? Tuzaklarının boşa çıkmasıyla öfkelenen Kuçar, Osman Bey'in yalnız kalması için yeni bir plan yapar. Beyleri Osman'dan uzaklaştırmayı hedefleyen Kuçar, Hasan Bey'in çıkışını büyük bir fırsata dönüştürmek ister. Kuçar, obada istediği karışıklığı sağlayabilecek midir?

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.