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Dorukhan Toköz aşka geldi! Helin Kandemir'le yeni pozlar

Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir'in sevgilisi futbolcu Dorukhan Toköz aşka geldi. Toköz ve Helin Kandemir'in aşk pozlarına beğeni yağdı.

Dorukhan Toköz aşka geldi! Helin Kandemir'le yeni pozlar

Sevdiğim Sensin dizisiyle beğeni toplayan Helin Kandemir özel hayatıyla da gündeme geliyor. Bir süredir futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşayan Helin Kandemir aşkını dolu dizgin yaşıyor.

Kısa süre önce ayrıldıkları konuşulan çift yeniden bir arada. Dorukhan Toköz, Helin Kandemir ile birlikteliklerini artık saklamıyor.

Dorukhan Toköz aşka geldi! Helin Kandemir le yeni pozlar 1

Dorukhan Toköz, sevgilisi Helin Kandemir ile Instagram'dan yeni fotoğraflar paylaştı ve siyah kalp emojisi koydu.
Dorukhan Toköz aşka geldi! Helin Kandemir le yeni pozlar 2

Futbolcunun aşk pozları sırasında Kenan Doğulu'nun 'Kandırdım' şarkısını seçmesi de gözlerden kaçmadı.

Sosyal medyada ünlü çiftin pozlarına beğeni yağdı.

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Helin Kandemir
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