Dorukhan Toköz aşka geldi! Helin Kandemir'le yeni pozlar

Sevdiğim Sensin dizisiyle beğeni toplayan Helin Kandemir özel hayatıyla da gündeme geliyor. Bir süredir futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşayan Helin Kandemir aşkını dolu dizgin yaşıyor.

Kısa süre önce ayrıldıkları konuşulan çift yeniden bir arada. Dorukhan Toköz, Helin Kandemir ile birlikteliklerini artık saklamıyor.

Dorukhan Toköz, sevgilisi Helin Kandemir ile Instagram'dan yeni fotoğraflar paylaştı ve siyah kalp emojisi koydu.



Futbolcunun aşk pozları sırasında Kenan Doğulu'nun 'Kandırdım' şarkısını seçmesi de gözlerden kaçmadı.

Sosyal medyada ünlü çiftin pozlarına beğeni yağdı.