Güven Kıraç ve Mervenur Topugil sessiz sedasız evlendi

İnci Taneleri, Behzat Ç., gibi dizilerle hafızalara kazınan Güven Kıraç özel hayatıyla da konuşuluyor.

Güven Kıraç bir süre önce Başak Kıraç ile 12 yıllık evliliğini bitirmişti ve Mervenur Topugil ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kendisinden bir hayli küçük sevgilisiyle zaman zaman görüntülenerek gündeme gelen Kıraç sessiz sedasız evlendi.

AZ KATILIMLI SADE TÖREN

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hafta içi Baba Sahne’de “Uçurtmanın Kuyruğu” oyununun galasına katılan Kıraç’ın geçen günlerde az sayıda yakınının katıldığı sade bir törenle Topugil’le nikah masasına oturduğu öğrenildi.



“EŞİM” DİYE TANIŞTIRMIŞTI”

Son olarak Behzat Ç. dizisinde rol alan Güven Kıraç geçen haziran ayında Harbiye Açıkhava’da izledikleri Kardeş Türküler konserinde sevgilisi Merve Topugil'i “eşim” diye tanıştırmıştı.