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Güven Kıraç genç aşkını Ahmet Özer ile böyle tanıştırdı: "Eşim!"

Güven Kıraç, 12 yıllık evliliğinin bitmesine neden olduğu iddia edilen Mervenur Topugil ile konserde görüntülendi. Eski belediye başkanıyla sevgilisini tanıştıran Kıraç "Eş önemli" dedi.

Güven Kıraç genç aşkını Ahmet Özer ile böyle tanıştırdı: "Eşim!"

Son olarak İnci Taneleri dizisinde rol alan Güven Kıraç özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Güven Kıraç bir süre önce Başak Kıraç ile 12 yıllık evliliğini bitirmişti ve Mervenur Topugil ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kendisinden bir hayli küçük sevgilisiyle konserde görüntülenen Kıraç yine gündem oldu.

Güven Kıraç genç aşkını Ahmet Özer ile böyle tanıştırdı: "Eşim!" 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Behzat Ç.'nin yeni sezonuna hazırlanan Güven Kıraç uğruna boşandığı genç sevgilisi Merve Topugil'le önceki akşam Kardeş Türküler konserini izledi.

Güven Kıraç genç aşkını Ahmet Özer ile böyle tanıştırdı: "Eşim!" 2

Güven Kıraç, Konserde Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'le yan yana oturdu. Usta oyuncu Topugil'i Özer "Eşim" diye tanıştırdı ve ekledi: "Eş çok önemli..."

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Güven Kıraç
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