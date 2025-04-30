Mert Ramazan Demir’in yemin töreninden kareler ortaya çıktı

Yalı Çapkını 101. bölümüyle final yapınca dizide Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, vatani görevini yerine getirmek için Hatay-İskenderun'a gitti.

Bedelli askerlik yapan olan ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'in, asker tıraşı olup verdiği pozlar gündeme gelmişti.

Askerliğini bitiren Demir'i yemin töreninde dizideki arkadaşı Emre Altuğ yalnız bırakmadı.

Altuğ geçtiğimiz günlerde 'Mert'in yemin törenine gideceğim. Konuştuk onunla. Teslim olduğu birliğin komutanı benim arkadaşım çıktı ama torpil yok. Askerde torpil olmaz ki. Meşhur olduğunda herkesin gözü üstünde oluyor, biz de yaptık, biliyoruz” demişti.

Mert Ramazan Demir’in yemin töreninden kareleri de sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada oyuncuya "Maşallah" yorumları yağdı.