MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mert Ramazan Demir’in yemin töreninden kareler ortaya çıktı

Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir, vatani görevini yerine getirmek için Hatay'a askere gitmişti. Oyuncunun yemin töreninden kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

Mert Ramazan Demir’in yemin töreninden kareler ortaya çıktı
Kubra Akalın

Yalı Çapkını 101. bölümüyle final yapınca dizide Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, vatani görevini yerine getirmek için Hatay-İskenderun'a gitti.

Bedelli askerlik yapan olan ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'in, asker tıraşı olup verdiği pozlar gündeme gelmişti.

Ekran görüntüsü 2025-04-30 110539

Askerliğini bitiren Demir'i yemin töreninde dizideki arkadaşı Emre Altuğ yalnız bırakmadı.

Ekran görüntüsü 2025-04-30 110547

Altuğ geçtiğimiz günlerde 'Mert'in yemin törenine gideceğim. Konuştuk onunla. Teslim olduğu birliğin komutanı benim arkadaşım çıktı ama torpil yok. Askerde torpil olmaz ki. Meşhur olduğunda herkesin gözü üstünde oluyor, biz de yaptık, biliyoruz” demişti.

Mert Ramazan Demir’in yemin töreninden kareleri de sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada oyuncuya "Maşallah" yorumları yağdı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İddialı dansları, mini kostümleri... O da sert çıktı! ''İğrenç ötesi''İddialı dansları, mini kostümleri... O da sert çıktı! ''İğrenç ötesi''
Rolü yüzünden çirkin mesaj yapıyor! Sözleri gündemde: 'Metres denen kadını..."Rolü yüzünden çirkin mesaj yapıyor! Sözleri gündemde: 'Metres denen kadını..."

Anahtar Kelimeler:
Mert Ramazan Demir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlarının vize kabusu! Ya randevu verilmiyor ya reddediliyor: 6 bin poundu olanlar için durum farklı

Türk vatandaşlarının vize kabusu! Ya randevu verilmiyor ya reddediliyor: 6 bin poundu olanlar için durum farklı

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Markası ve fotoğraflarıyla paylaşıldı

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Markası ve fotoğraflarıyla paylaşıldı

İstanbul’da ‘borsa’ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! İşte şüphelilerin isim listesi

İstanbul’da ‘borsa’ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! İşte şüphelilerin isim listesi

Gram altına tarih verdi 'O rakamların görüleceğini işaret ediyor'

Gram altına tarih verdi 'O rakamların görüleceğini işaret ediyor'

Türkiye'de toplanan toplam verginin yüzde 81'i 5 ilden! 2024 yılında en çok vergi veren 10 ili

Türkiye'de toplanan toplam verginin yüzde 81'i 5 ilden! 2024 yılında en çok vergi veren 10 ili

Evinizin bulunduğu zemin güvenli mi? Haritayı paylaştı

Evinizin bulunduğu zemin güvenli mi? Haritayı paylaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.