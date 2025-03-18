Uzak Şehir'in Mine'si kendini sahneye fena kaptırdı! Hastanelik oldu

Uzak Şehir 18. bölüm yine seyirciyi mest etti. Reyntig rekorları kıran dizide olayların ardı arkası kesilmedi. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Kuzey Gezer, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Nazmi Kırık ve İlkay Kayku'nun yer aldığı 'Uzak Şehir' dizisinin 18. bölümündeki bir sahne dikkat çekti.

Cihan'ın metresi olan Mine, Alya ve Cihan arasında olanları duyunca sinirlerine hakim olamadı.

UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜMDEKİ O SAHNE

Doktor Uğur ile yemeğe çıkan Mine, Cihan'ın Alya'yı sevdiğini söylediğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Genç kadını sakinleştirmekte zorlanan Uğur, Cihan'ı arayarak restorana çağırdı. Uğur vakit kaybetmeden Cihan'ın Mine'yi almaya geldiğinin haberini Alya'ya da verdi. Aldığı mesajın ardından soluğu Mine'nin evinde alan Ayla, karşısında Cihan'ı görünce yıkıldı. İşin aslı ise çok geçmeden ortaya çıktı.

DERİN KESİK OLUŞTU

Uzak Şehir dizisinin Mine'si Mine Kılıç o sahnelerde kendini oyunculuğa fena kaptırdı ve çekimler sırasında elini kesti. Birsen Altuntaş'ına haberine göre; Kılıç'ın elinde derin bir kesik oluştu. Hemen hastaneye götürülen oyuncunun eline dikiş atıldı.



Sosyal medyada Mine Kılıç için "Hakkını vermiş", "Çok güzel oynamış ama" yorumları yapıldı.