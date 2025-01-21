Uzak Şehir'de Alya, Cihan ve Mina'yı konuşurken görünce... Sosyal medyada en çok konuşulan sahne

'Uzak Şehir'in 10.bölümü yayınlandı. Son haftalarda reyting rekorları kıran dizide yine olaylar bitmedi. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı buluşturan Uzak Şehir son bölüm sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

UZAK ŞEHİR 10. BÖLÜMDE NE OLDU?

Cihan'ın evlenmesine rağmen sevgilisinin yanına sık sık gitmesi sosyal medyada çok konuşuluyordu. Alya kocasının bu durumunu fark etti.

Hastanede Mine ve Cihan'ı konuşurken gören Alya, aklına takılan soruyu bir çırpıda sordu: Sizin ne tür bir ilişkiniz var?

Bu soru Cihan'ı rahatsız etti. Alya'nın yalnız kaldığı bir anı fırsat bilen Mine, Albora Ailesi ile tanışma hikayesini anlattı.

Sosyal medyada "Sizin ne tür bir ilişkiniz var?" sorusu defalarca kez paylaşıldı ve Mine için 'metres' yorumları yapıldı. İşte seyircinin yaptığı paylaşımlardan bazıları: