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Uzak Şehir'de Alya, Cihan ve Mina'yı konuşurken görünce... Sosyal medyada en çok konuşulan sahne

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.01.2025 07:54
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Uzak Şehir 10. bölümde yaşananlar yine seyirciyi mest etti. Sosyal medyada konuşulan sahnelerden biri de Alya'nın evlendiği Cihan'ın sevgilisi Mina ile olan ilişkiyi fark etmesi oldu. Sosyal medyada o sahne defalarca kez paylaşıldı.

'Uzak Şehir'in 10.bölümü yayınlandı. Son haftalarda reyting rekorları kıran dizide yine olaylar bitmedi. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı buluşturan Uzak Şehir son bölüm sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

UZAK ŞEHİR 10. BÖLÜMDE NE OLDU?

Cihan'ın evlenmesine rağmen sevgilisinin yanına sık sık gitmesi sosyal medyada çok konuşuluyordu. Alya kocasının bu durumunu fark etti.

Olay sahne! "Evlisin ama yatağındaki kadın benim" Olay sahne! "Evlisin ama yatağındaki kadın benim"

Hastanede Mine ve Cihan'ı konuşurken gören Alya, aklına takılan soruyu bir çırpıda sordu: Sizin ne tür bir ilişkiniz var?

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Bu soru Cihan'ı rahatsız etti. Alya'nın yalnız kaldığı bir anı fırsat bilen Mine, Albora Ailesi ile tanışma hikayesini anlattı.

Olay sahne! "Evlisin ama yatağındaki kadın benim" Olay sahne! "Evlisin ama yatağındaki kadın benim"

Sosyal medyada "Sizin ne tür bir ilişkiniz var?" sorusu defalarca kez paylaşıldı ve Mine için 'metres' yorumları yapıldı. İşte seyircinin yaptığı paylaşımlardan bazıları:

"SİZİN NE TÜR BİR İLİŞKİNİZ VAR?"

Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Uzak Şehir
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