MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mahkum dizisinde Cemre öldü mü? Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya diziden ayrıldı mı?

Mahkum dizisinde Cemre öldü mü? Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya diziden ayrıldı mı?

15.04.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkum dizisinde Cemre öldü mü? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen televizyon izleyicileri sevilen dizinin son bölümünün ardından internette araştırma yapmaya başladı. Seray Kaya'nın hayat verdiği karakterin akıbeti merak konusu oldu. Peki Mahkum dizisinde Cemre öldü mü? Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya diziden ayrıldı mı? İşte Mahkum dizisi ile ilgili merak edilen konuya dair detaylar...

Mahkum dizisinde Cemre öldü mü? Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya diziden ayrıldı mı?

Mahkum dizisinde Cemre karakterini Seray Kaya canlandırıyor. Dizinin ekrana gelen son bölümünün ardından Mahkum dizisinde Cemre öldü mü? Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya diziden ayrıldı mı? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

MAHKUM DİZİSİNDE CEMRE ÖLDÜ MÜ?

Mahkum dizisinin 14 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Fırat Bulut'un avukatı Cemre'ye hayat veren Seray Kaya,'nın hikayesi bitti.

MAHKUM DİZİSİNİN CEMRE'Sİ SERAY KAYA DİZİDEN AYRILDI MI?

Seray Kaya diziden ayrılıyor. Seray Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'' Her şeye rağmen, bu ekibe teşekkür etmeliydim. Varlığınız ve desteğinize minnettarım.., Başka hikayelerde görüşmek dileğiyle..."

Mahkum dizisinde Cemre öldü mü?

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2012-2014 yılları arasında Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterini canlandırdı. 2014 ile 2015 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kocamın Ailesi adlı dizide "Miray" karakterini oynadı. 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Gülümse Yeter adlı dizide "Gül" karakterini canlandırdı. 2017 ile 2020 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kadın dizisinde "Şirin Sarıkadı" karakterini canlandırarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde "Maria" karakterini canlandırarak ilk beyaz perde deneyimini yaşadı. Kuruluş Osman dizisinde 2020-2021 yılları arasında "Lena Hatun" karakterini canlandırdı. Oyuncu 1,75 boyundadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Paramount Plus'tan 'The Turkish Detective' dizisi! Haluk Bilginer başroldeParamount Plus'tan 'The Turkish Detective' dizisi! Haluk Bilginer başrolde
Sütyeniyle poz verdi! Karın kaslarını gösterdiSütyeniyle poz verdi! Karın kaslarını gösterdi
Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."
Anahtar Kelimeler:
Seray Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

İHA ve füzeleri durduran sistem geliştirdiler! "Dünyada bir ilk"

İHA ve füzeleri durduran sistem geliştirdiler! "Dünyada bir ilk"

İnanılmaz artış! Tarladan mutfağa yüzde 400 zam...

İnanılmaz artış! Tarladan mutfağa yüzde 400 zam...

Dolar ve altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş ‘kıtlık ekonomisi geliyor’ dedi ve tarihi açıkladı…

Dolar ve altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş ‘kıtlık ekonomisi geliyor’ dedi ve tarihi açıkladı…

Devlet her ay 1100 lira veriyor! Başvurular e-devletten

Devlet her ay 1100 lira veriyor! Başvurular e-devletten

Kimlik kartları ile ilgili yeni uygulama başladı

Kimlik kartları ile ilgili yeni uygulama başladı

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Uzmanlar ciddi ciddi uyardı: Gençlerin elinden düşmüyor!

Uzmanlar ciddi ciddi uyardı: Gençlerin elinden düşmüyor!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.