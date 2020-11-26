Maradona'yı yakından tanımak isteyenler için... Futbol efsanesini anlatan en iyi Maradona belgeselleri

Maradona, tarihin en büyük futbolcusu sorusuna verilecek en net cevaplardan birisidir. Zamanın gençleri için bu sorunun cevabı Lionel Messi ya da Christiano Ronaldo’dur. Ancak, yaşı yetsin yetmesin, dünyanın her yerinden milyonlarca insan da size şu ismi söyleyecektir: Diego Armando Maradona. Sahada tam bir sihirbaz olan Maradona, Arjantin’de adına kiliseler kurulmuş biriydi. Maradona hayatını kaybetti haberini Arjantin televizyonları “Arjantin halkı yetim kaldı” şeklinde duyurdu. Çelişkilerle dolu hayatı Maradona’nın popülaritesini ve insanların ona olan sevgisini hiç azaltmadı. 'MARADONA OLSAYDIM, ONUN GİBİ YAŞARDIM...' Maradona, kolunda Che Guevera dövmesiyle dolaşan, Bolivarcı Devrim’in lideri Hugo Chavez ile birlikte George Bush’a “Latin Amerika’dan defol!” diyen, yüzyılın en güzel golünü tereyağından kıl çeker gibi rahatlıkla atabilecek yeteneğe sahip, Napoli’yi neredeyse tek başına İtalya şampiyonu yapan, teknik direktörlüğü fecaat, uyuşturucu bağımlısı bir adam. Yaptığı her şeyle Maradona tarihin en ilham verici futbolcusuydu.

Her ayrıntısı şaşkınlığa sokacak birbirinden değişik ayrıntılarla dolu hayatını gözler önüne seren Maradona belgeselleri ile onu daha yakından tanıyabilirsiniz. İspanyol şarkıcı Manu Chao’nun Maradona için besteledi şarkı La Vida Tombola efsanenin hayatının kısa bir özeti gibi: Eğer Maradona olsaydım

Tam da onun gibi yaşardım EN İYİ MARADONA BELGESELLERİ Maradona'yı Sevmek - Loving Maradona (2007) Kendi sözleriyle... Hayat hikayesi... Diego Armando Maradona, uluslararası boyutta en çok sevilen spor süper starlardan biri. Dört Dünya Kupası'nda oynadı ve tüm zamanların en iyi futbol oyuncusu olarak FIFA tarafından verilen Yüzyılın Oyuncusu ödülünü aldı. Arjantin'i Dünya Kupası'nda galibiyete taşıyarak, milyonların kahramanı haline geldi. Maradona dövmesi taşıyan sayısız futbol hayranı var, ismini taşıyan bir nehir ve kutsanmış bir kilise de mevcut. Maradona'nın, tarihteki en büyük ve en çok saygı duyulan futbol oyuncularından biri olduğu gerçek. Kendi sözleri ve sayısız hayranının anlattıklarıyla, tartışmalı olduğu kadar çarpıcı bir film olan Maradona'yı Sevmek; Buenos Aires'in yoksul gecekondularından çıkıp şöhret ve serveti yakalayan bir adamın gerçek ve bir hayli etkileyici hikayesi. Maradona'nın skandallarının arka planı, Küba'da inzivaya çekilmesi, ailesine olan bağlılığı ve en iyi oyunlarından dikkat çekici sahneleri kaçırmayın.

Maradona by Kusturica (2008) Emir Kusturica imzalı bu belgeselin prömiyeri 2008 Cannes Film Festivali’nde yapılmıştı. Vizyona girdiğindeyse olumlu eleştiriler aldığı kadar olumsuz eleştiriler de aldı. Ancak Maradona by Kusturica, şurada doğdu, burada büyüdü, şunu yaptı, bunu etti diye ilerleyen bir belgesel değil. Maradona’yı bir Boca maçını takip ederken ya da 2005’teki “Bush’u Durdurun!” eyleminde Hugo Chavez’le birlikte on binlere seslenirken görebileceğimiz belgeselin en büyük meziyeti, bizi Maradona’nın duygusal dünyasına sokabilmesi. Her ne kadar adına bir kilise kurulmuş olsa da Maradona’nın da etten kemikten olduğunu gösteriyor belgesel. Karşısında duvara sırtını dayamış, gitarını çalan Manu Chao… Maradona için yazdığı “La Vida Tombola” şarkısını söylüyor: “Eğer Maradona olsaydım, aynı onun gibi yaşardım!” Diego Maradona (2019) Asif Kapadia imzalı bir Maradona belgeseli: Diego Maradona. İzleyen herkesin övgülere boğduğu bu belgeseli mutlaka siz de izlemelisini. Prömiyerini 2019 Cannes Film Festivali’nde yapan belgesel, Maradona’nın bilhassa Barcelona’dan Napoli’ye transfer olduktan sonraki kariyerine odaklanıyor. Maradona, o Napoli’yle öyle özdeşleşecekti ki 1990 Dünya Kupası ülkelerinde düzenlenen Napolililer, İtalya ile Arjantin eşleştiğinde Arjantin’i destekleyecekti. Sırf Maradona’nın hatrına!

Diego Maradona belgeselinin en cazip özelliğiyse, 500 saati aşkın daha önce görülmemiş görüntülerin karıştırılıp oluşturulması. Yani, aşağı yukarı 2 saat süren bu belgeselde daha önce hiç görmediğiniz Maradona görüntüleriyle karşılaşacaksınız. Sırf bu yüzden bile izlenmez mi! In the Hands of the Gods (2007) Adını Maradona’nın 1986 Dünya Kupası’nda İngiltere’ye karşı kaydettiği meşhur “Tanrı’nın Eli” golünden alan bu belgesel, beş İngiliz gencinin Maradona’yla tanışma çabalarını konu ediniyor. İngiltere’nin yoksul mahallelerinden çıkmış bu beş genç, sokak futboluyla uğraşıyor ve Maradona’yı bulmak için yola düşüyorlar. Bu uğurda, seyahatlerini finanse edebilmek adına, çeşitli yerlerde sokak gösterileri düzenliyorlar. Nihayetinde aralarından birkaçı Maradona’yla tanışma şansına erişiyor ancak... Maradona en Sinaloa (2019) Narcos dizisini izlediyseniz, Sinaloa’yı duyunca aklınızda canlanacaklar bellidir: Silahlar, uyuşturucu ve Joaquin ‘El Chapo’ Guzman. Ancak 2018/2019 futbol sezonunda Sinaloa’da başka bir hikaye daha yazıldı ve o hikayenin yazarı Diego Armando Maradona’dan başkası değildi…