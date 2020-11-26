Gecekondu mahallesinde hayata başlayıp futbolun zirvesine uzanan Diego Maradona’nın hafızalara kazınan efsane sözleri!

Futbolun gelmiş geçmiş en iyileri listesine birinci sıradan girmeyi hak eden bir isim Diego Armando Maradona... Futbolla ilgilenin ya da ilgilenmeyin bu ismi mutlaka duymuşsunuzdur ve bir kere de olsa “Vay be!” demişsinizdir. Altın Top ödülünü alan ve transferde iki kez en yüksek ücret rekorunu kırmayı başaran Maradona, özel hayatındaki sansasyonlarla da adından söz ettirmişti. Özellikle Arjantin halkının büyük saygı duyduğu ve adına kiliseler kurulan Maradona’nın unutulmaz sözleri...

MARADONA’NIN UNUTULMAZ SÖZLERİ

1986 Dünya Kupası’nda İngiltere’ye elle attığı golle unutulmazlar arasında yerini aldı. “Futbolda elin ne iş var” diyenler arasındaysanız Maradona’nın bu muhteşem golüne bir göz atmalısınız.

İngiltere’ye elle attığı golün sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen Maradona yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir demece imza attı. Ünlü isim, “O el, Tanrı’nın eliydi” sözüyle Arjantin halkını gözyaşlarına boğdu.

Futbolun sadece fizik gücüne dayalı olmadığını belirtirken kullandığı ifadeler hem gülümsetti hem de “Çok haklı” dedirtti.

“Çağdaş futbolda fizik gücün elbette önemi vardır ama teknik hiçbir zaman bir kenara atılamaz. Sadece fizik gücüne dayalı futbol olur mu? Lütfen! O zaman gidip Carl Lewis'le sözleşme yapsınlar!”

Futbolu memleket meselesi olarak görmesi de aslında başarısının kilit noktasıydı. Maradona sahaya tüm yüreğiyle çıkıyordu.

“Bu maç bizim için bir final gibiydi. çünkü, bir takıma karşı değil, bir ülkeye karşı kazanmış olacaktık. Maçtan önce futbolun Falkland Savaşı'yla ilgisi olmadığını söyleyip duruyorduk, ama orada birçok Arjantinli çocuk ölmüştü; onları kuş yavruları gibi öldürmüşlerdi... Bu bir rövanş olacaktı, sanki Malvinas'ın intikamını alacaktık. Yaptığımız röportajlarda hepimiz, bunları birbirine karıştırmamak lazım; futbol ve politika ayrı şeylerdir filan diyorduk, ama yalandı hepsi, düpedüz yalan! İşte bunun için, sanırım attığım gol, golden öte bir şeydi...”