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Gecekondu mahallesinde hayata başlayıp futbolun zirvesine uzanan Diego Maradona’nın hafızalara kazınan efsane sözleri!

Seray Üstün Seray Üstün 26.11.2020 12:08 | Son Güncelleme:
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Gecekondu mahallesinde hayata başlayıp futbolun zirvesine uzanan Diego Maradona’nın hafızalara kazınan efsane sözleri!

Gecekondu mahallesinde başlayan hayatını yeşil sahalara ve görkemli ışıklara taşımayı başaran efsane isim Maradona, dünyanın pek çok ülkesinde yakından takip edilen bir futbol sihirbazıydı. Sansasyonel yaşamı, gollerinin ardından yaptığı çarpıcı açıklamalarla hayrete düşüren Maradona hiç şüphesiz ki futbol tarihinin en iyisiydi. Vefatının ardından Maradona’nın hayatı merak konusu oldu. Sizler için efsane ismin tarihe geçen sözlerini derledik...

Futbolun gelmiş geçmiş en iyileri listesine birinci sıradan girmeyi hak eden bir isim Diego Armando Maradona... Futbolla ilgilenin ya da ilgilenmeyin bu ismi mutlaka duymuşsunuzdur ve bir kere de olsa “Vay be!” demişsinizdir. Altın Top ödülünü alan ve transferde iki kez en yüksek ücret rekorunu kırmayı başaran Maradona, özel hayatındaki sansasyonlarla da adından söz ettirmişti. Özellikle Arjantin halkının büyük saygı duyduğu ve adına kiliseler kurulan Maradona’nın unutulmaz sözleri...

MARADONA’NIN UNUTULMAZ SÖZLERİ

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  • 1986 Dünya Kupası’nda İngiltere’ye elle attığı golle unutulmazlar arasında yerini aldı. “Futbolda elin ne iş var” diyenler arasındaysanız Maradona’nın bu muhteşem golüne bir göz atmalısınız.

İngiltere’ye elle attığı golün sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen Maradona yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir demece imza attı. Ünlü isim, “O el, Tanrı’nın eliydi” sözüyle Arjantin halkını gözyaşlarına boğdu.

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  • Futbolun sadece fizik gücüne dayalı olmadığını belirtirken kullandığı ifadeler hem gülümsetti hem de “Çok haklı” dedirtti.

“Çağdaş futbolda fizik gücün elbette önemi vardır ama teknik hiçbir zaman bir kenara atılamaz. Sadece fizik gücüne dayalı futbol olur mu? Lütfen! O zaman gidip Carl Lewis'le sözleşme yapsınlar!”

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  • Futbolu memleket meselesi olarak görmesi de aslında başarısının kilit noktasıydı. Maradona sahaya tüm yüreğiyle çıkıyordu.

“Bu maç bizim için bir final gibiydi. çünkü, bir takıma karşı değil, bir ülkeye karşı kazanmış olacaktık. Maçtan önce futbolun Falkland Savaşı'yla ilgisi olmadığını söyleyip duruyorduk, ama orada birçok Arjantinli çocuk ölmüştü; onları kuş yavruları gibi öldürmüşlerdi... Bu bir rövanş olacaktı, sanki Malvinas'ın intikamını alacaktık. Yaptığımız röportajlarda hepimiz, bunları birbirine karıştırmamak lazım; futbol ve politika ayrı şeylerdir filan diyorduk, ama yalandı hepsi, düpedüz yalan! İşte bunun için, sanırım attığım gol, golden öte bir şeydi...”

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  • Mütevazilikte Maradona gibi olmak gerekiyor. “Başarılı olduğunu biliyorsan eğer başkalarının seni övmesini beklemeden kendin bu işi halletmelisin” dedirten bir açıklama...

“Bazen, ilk attığım, elimle attığım gol daha çok hoşuma gidiyor. O sıralarda söyleyemediğimi şimdi söyleyebilirim artık, o dönemde golü ‘Tanrı'nın eli’ diye açıklamıştım. Ne tanrı'sı yahu! Basbayağı Diego'nun eliydi! Sanki İngilizler’in arka ceplerinden cüzdanlarını yürütüyordu (Aynı İngilizlerin yüz yıllar boyunca Dünya’nın arka cebinden yürüttüklerinin yanında lafı mı olur)... Kimse farkına varmadı: Kendimi bütün gücümle fırlattım. Bu kadar yükseğe nasıl zıpladım, bilmiyorum. Sol yumruğumu ve kafamı geriye attım, kaleci Peter Shilton anlamadı ve arkadan gelen Fenwick itiraz eden ilk kişi oldu. Bir şey gördüğünden değil, zıplayarak kaleciyi nasıl aştığımı anlayamadığından. Yan hakemin orta yuvarlağa gittiğini görünce, babamın bulunduğu tribüne koştum, bağırdım. Bizim ihtiyar beline kadar sarkmıştı, golü kafamla attığımdan emindi! Sol yumruğumu golü kutlamak içinmiş gibi yukarda tutuyor, bir yandan da hakemlerin nerede olduğuna, bir şeyden şüphelenip şüphelenmediklerine bakıyordum. Hiçbiri bir şey anlamamıştı. İngilizler protesto ediyordu, Valdano’da parmağını dudaklarına götürmüş, ‘Şşt’ yapıyordu bana, hastanedeki hemşire fotoğrafları gibi."

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2002 Dünya Kupası için gideceği Japonya'nın, kokain kullandığı gerekçesiyle kendisine vize vermemesi üzerine, ABD'nin Japonya'ya attığı atom bombalarına gönderme yapmayı ihmal etmedi.

“Evet kokain kullandım ama hiç değilse Amerikalılar gibi binlerce masum insanı öldürmedim!”

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  • Arjantin Milli Takımı'nın başında katıldığı 2010 Güney Afrika Dünya Kupası başlarken çocuklar gibi sevindiğini göstermeyi bir borç bildi.

“Şampiyon olursak Buenos Aires sokaklarında çırılçıplak koşacağım!”

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  • 2010 Dünya Kupası’nda Artantin'in Almanya'ya elenmesinin ardından yenilgiyi kabul etti ama üzüntüsünü de yansıttı.

“Kendimi Muhammet Ali'den yumruk yemiş gibi hissediyorum.”

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  • Nereden geldiğini ve kim olduğunu unutmamaya çalıştı. Futbolcuların stres yaşadıklarını söylemesi üzerine ‘Geçim sıkıntısı’ vurgusu yaparak gönülleri bir kez daha kazandı.

“Biz futbolcular, sürekli üzerimizde çok baskı olduğundan yakınırız. Baskı ancak evlerine beş peso getirip çocuklarını geçindiremeyen insanların üzerinde olur. Binlerce dolar alıyor, sahaya çıkıp oynuyoruz ve ağzımızı açınca stresten bahsediyoruz. Stres bu ülkede sabahın altısında kalkanlar içindir.”

Maradona kimdir? Diego Maradona nereli? Diego Maradona kaç yaşında, neden öldü?Maradona kimdir? Diego Maradona nereli? Diego Maradona kaç yaşında, neden öldü?

BONUS: “Maradona’nın alametifarikası neymiş, onu bu kadar özel kılan şey ne?” diye soranlar için ünlü futbolcunun yaşamını anlatan belgeselleri izlemelerini tavsiye ederiz.

Maradona'yı yakından tanımak isteyenler için... Futbol efsanesini anlatan en iyi Maradona belgeselleriMaradona'yı yakından tanımak isteyenler için... Futbol efsanesini anlatan en iyi Maradona belgeselleri


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