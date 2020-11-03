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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 2 Kasım MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar

03.11.2020 00:57 | Son Güncelleme:
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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 2 Kasım MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar

MasterChef Türkiye'nin 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen 91. bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef yarışmacıları kaptanlık otunun en lezzetli pankekleri yapmak için yarıştı. MasterChef'te oyunu kazanan yarışmacı ise mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takımın kaptanını da belirledi. Oyun sonunda yeni takımlar da belli oldu. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni kaptanlar kimler oldu? İşte MasterChef mavi ve kırmızı takımlarda kimler var?

MasterChef 2020'nin son bölümünde oldukça heyecanlı bir kaptanlık oyunu ekrana geldi. Yarışmacılar şeflerin istediği pankekleri en iyi şekilde yaparak kaptan olabilmek için mücadele etti.

2 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de kaptanlık mücadelesi iki oyun şeklinde yapıldı. İlk oyunda yarışmacılardan istenen yemek pankek oldu. Çikolatalı, orman meyveli ve on katlı yapılması istenen yarışmacılara verilen süre 25 dakika oldu. Süre sonunda şefler, değerlendirme yaparken ilk baktıkları pankeklerin yıkılmaması oldu. Yaptıkları pankekleri devrilen yarışmacılar değerlendirilmeye alınmadı. Özgül, Furkan, Ebru, Uğur, Eray, Esra'nın yaptığı pankekler bu sebepten dolayı değerlendirilmedi. Geriye kalan yarışmacılardan ikinci etaba kalanlar ise Barbaros, Ayyüce, Emir, Sefa ve Serhat oldu.

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Kaptanlık oyunu 2. etabında yarışmacılardan istenen yemek tuzlu krep idi. Bunun için ise verilen süre 30 dakika oldu. Sürenin bitiminde şefler yapılan yemeklerin tadımını yaptı. Bu etapta Sefa, Barbaros, Emir'in yaptığı yaptığı krepler şeflerin beğenisini kazandı. Bu üç yarışmacı arasında ise en iyi krebi yapan Emir, kaptanlık oyununu kazandı.

MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef kaptanlık oyununu kazanan Emir mavi takımın kaptanı oldu. Emir, kırmızı takım kaptanı olarak Serhat'ı seçti.

MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLARDA KİMLER VAR?

Bu haftanın kaptanları Emir ile Serhat, kalan dokuz yarışmacıdan tek tek seçim yaparak bu haftanın takımlarını oluşturdu. Emir'in kaptan olduğu mavi takımda Furkan, Esra, Eray, Ayyüce ve Sefa yer aldı. Kırmızı takım ise kaptan Serhat'la birlikte Barbaros, Uğur, Özgül ve Ebru'dan oluştu.

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 91. bölümde son olarak kaptanlar düellosu oynandı. Şefler, bu düelloda kaptanlardan ekşili köfte yapmalarını istedi. Bu yemek için verilen süre ise 40 dakika idi. Süre sonunda şefler, kaptanların hazırladıkları ekşili köftelerin tadına baktı. Bu oyunda şeflerinde daha çok beğendiği Serhat oldu ve kaptanlar düellosunu kazanarak kırmızı takıma büyük bir avantaj kazandırdı.

Kaptanlar düellosunu kazanan Serhat, oynanan takım oyunu öncesinde şeflerle birlikte yapılacak menüyü belirleyecek. Bir gün önce belirlenecek bu menüyü takım arkadaşları ile birlikte çalışma imkanı olacak. Kaybeden mavi takım yarışmacıları ise menüyü takım oyunu öncesinde öğrenecek.

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