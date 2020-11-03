MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 2 Kasım MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar

MasterChef 2020'nin son bölümünde oldukça heyecanlı bir kaptanlık oyunu ekrana geldi. Yarışmacılar şeflerin istediği pankekleri en iyi şekilde yaparak kaptan olabilmek için mücadele etti.
MasterChef 2020'de kaptanlık mücadelesi iki oyun şeklinde yapıldı. İlk oyunda yarışmacılardan istenen yemek pankek oldu. Çikolatalı, orman meyveli ve on katlı yapılması istenen yarışmacılara verilen süre 25 dakika oldu. Süre sonunda şefler, değerlendirme yaparken ilk baktıkları pankeklerin yıkılmaması oldu. Yaptıkları pankekleri devrilen yarışmacılar değerlendirilmeye alınmadı. Özgül, Furkan, Ebru, Uğur, Eray, Esra'nın yaptığı pankekler bu sebepten dolayı değerlendirilmedi. Geriye kalan yarışmacılardan ikinci etaba kalanlar ise Barbaros, Ayyüce, Emir, Sefa ve Serhat oldu.
Kaptanlık oyunu 2. etabında yarışmacılardan istenen yemek tuzlu krep idi. Bunun için ise verilen süre 30 dakika oldu. Sürenin bitiminde şefler yapılan yemeklerin tadımını yaptı. Bu etapta Sefa, Barbaros, Emir'in yaptığı yaptığı krepler şeflerin beğenisini kazandı. Bu üç yarışmacı arasında ise en iyi krebi yapan Emir, kaptanlık oyununu kazandı.
MasterChef kaptanlık oyununu kazanan Emir mavi takımın kaptanı oldu. Emir, kırmızı takım kaptanı olarak Serhat'ı seçti.
Bu haftanın kaptanları Emir ile Serhat, kalan dokuz yarışmacıdan tek tek seçim yaparak bu haftanın takımlarını oluşturdu. Emir'in kaptan olduğu mavi takımda Furkan, Esra, Eray, Ayyüce ve Sefa yer aldı. Kırmızı takım ise kaptan Serhat'la birlikte Barbaros, Uğur, Özgül ve Ebru'dan oluştu.
MasterChef 91. bölümde son olarak kaptanlar düellosu oynandı. Şefler, bu düelloda kaptanlardan ekşili köfte yapmalarını istedi. Bu yemek için verilen süre ise 40 dakika idi. Süre sonunda şefler, kaptanların hazırladıkları ekşili köftelerin tadına baktı. Bu oyunda şeflerinde daha çok beğendiği Serhat oldu ve kaptanlar düellosunu kazanarak kırmızı takıma büyük bir avantaj kazandırdı.
Kaptanlar düellosunu kazanan Serhat, oynanan takım oyunu öncesinde şeflerle birlikte yapılacak menüyü belirleyecek. Bir gün önce belirlenecek bu menüyü takım arkadaşları ile birlikte çalışma imkanı olacak. Kaybeden mavi takım yarışmacıları ise menüyü takım oyunu öncesinde öğrenecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum