MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 2 Kasım MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar

MasterChef 2020'nin son bölümünde oldukça heyecanlı bir kaptanlık oyunu ekrana geldi. Yarışmacılar şeflerin istediği pankekleri en iyi şekilde yaparak kaptan olabilmek için mücadele etti.

2 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de kaptanlık mücadelesi iki oyun şeklinde yapıldı. İlk oyunda yarışmacılardan istenen yemek pankek oldu. Çikolatalı, orman meyveli ve on katlı yapılması istenen yarışmacılara verilen süre 25 dakika oldu. Süre sonunda şefler, değerlendirme yaparken ilk baktıkları pankeklerin yıkılmaması oldu. Yaptıkları pankekleri devrilen yarışmacılar değerlendirilmeye alınmadı. Özgül, Furkan, Ebru, Uğur, Eray, Esra'nın yaptığı pankekler bu sebepten dolayı değerlendirilmedi. Geriye kalan yarışmacılardan ikinci etaba kalanlar ise Barbaros, Ayyüce, Emir, Sefa ve Serhat oldu.

Kaptanlık oyunu 2. etabında yarışmacılardan istenen yemek tuzlu krep idi. Bunun için ise verilen süre 30 dakika oldu. Sürenin bitiminde şefler yapılan yemeklerin tadımını yaptı. Bu etapta Sefa, Barbaros, Emir'in yaptığı yaptığı krepler şeflerin beğenisini kazandı. Bu üç yarışmacı arasında ise en iyi krebi yapan Emir, kaptanlık oyununu kazandı.