MasterChef'te yeni dönem başladı! MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve yeni eleme sistemi nasıl oldu?

MasterChef Türkiye'de yeni döneme dair değişiklikler açıklandı. 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen MasterChef 91. bölümde şefler, yeni dönemde nelerin değişeceğini tek tek anlattı. Yarından itibaren başlayacak yeni dönemde dokunulmazlık oyunu ve eleme sistemi değişti.

MASTERCHEF'TE YENİ OYUN: ÖDÜL OYUNU!

MasterChef Türkiye'de bundan sonra her Salı günü ödül oyunu oynanacak. Bu oyunda birbirinden özel ödüller verilecek.

DOKUNULMAZLIK OYUNU VE ELEME SİSTEMİ NASIL DEĞİŞTİ?

MasterChef'te her hafta takımlar arasında üç dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve her oyun sonrasında kaybeden takımdan iki eleme adayı çıkıyor. Böylece haftada altı eleme adayı belirleniyordu. Pazar günü bu altı yarışmacı arasında oynanan eleme oyunu sonrasında bir kişi eleniyordu.

MasterChef 2020 yeni dönemde dokunulmazlık oyunu, her hafta Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak. Her oyun sonrasında birer eleme adayı çıkacak. Böylece belirlenen 3 eleme adayı ile eleme oyunu oynanacak.

