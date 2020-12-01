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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanları

01.12.2020 00:51 | Son Güncelleme:
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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanları

MasterChef Türkiye'nin 30 Kasım Pazartesi ekrana gelen son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te haftanın yeni takım kaptanı olmak için mücadele eden yarışmacılar, en iyi profiterolu yapmak için yarıştı. Oyun sonunda kazanan yarışmacı ise mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanını belirledi. MasterChef'te yeni haftanın ilk gününde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları da belli oldu. Peki MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni kaptanlar ve takımlar.

MasterChef 2020'de haftanın ilk günü oldukça heyecanlı bir oyun ile başladı. MasterChef'in30 Kasım'da yayınlanan bölümündeki kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan profiterol hazırlamalarını istedi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için mücadele etti. Finale artık çok az bir zaman kala bütün mücadelelerden galip ayrılmak isteyen yarışmacılar, en güzel profiterolü yapmaya çalıştı. Şefler, yarışmacılardan kaptanlık oyunu için 30 adet profiterol yapmalarını istedi. Bunu yapmaları için verilen süre ise 50 dakika olarak açıklandı. Sürenin sonunda şefler tek tek yapılan profiterollerin tadımını yaptı.

master2

Kaptanlık oyununda son üçe Emir, Sefa ve Özgül kaldı. Bu üç isimden ise gecenin en iyi profiterolünü yapan Özgül, kaptanlık oyununu kazandı.

TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan Özgül oldu. Mavi takım kaptanlığı kazanan Özgül, kırmızı takım kaptanı olarak Eray'ı seçtiğini açıkladı.

kaptanlar

MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?

Mavi takım kaptanı Özgül ve kırmızı takım kaptanı Eray, kalan yarışmacılar arasından seçim yaparak haftanın takımlarını oluşturdu.

Mavi takım kaptanı Özgül takımına Barbaros, Emir ve Sefa'yı seçti.

mavi

Eray'ın kaptan olduğu kırmızı takımda ise Serhat ve Ebru yer aldı.

kırmızı

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