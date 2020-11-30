MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'e Tanya Kilitkayalı'dan destek: Güzel kalplim, her zaman yanındayım

MasterChef'te diskalifiye olan Uğur Yılmaz Deniz'e Tanya'dan destek geldi. MasterChef'ten daha önce elenen Tanya Kilitkayalı sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafına 'güzel kalplim' mesajını düştü.

Kilitkayalı, Uğur ile çekildiği fotoğrafı paylaşıp altına, 'Güzel kalplim, yıllar önce yazdıklarınla aynı olmadığının herkes farkında. Biz senin ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyoruz. Bundan sonrası daha da güzel olacak. Her zaman yanındayım' mesajını düştü.

MasterChef yarışmasında yer alan Tanya Kilitkayalı ve Uğur Yılmaz Deniz'in aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Yarışmadan arkadaşları Berker'in ‘MasterChef’te aşk var. Kavuşmalarına az kaldı’ sözleri 'Uğur ve Tanya aşk mı yaşıyor?' sorusunu akıllara getirmişti

Tanya’nın ‘güzel kalplim ve her zaman yanındayım’ sözleri aşk itirafı olarak yorumlandı. Bazı sosyal medya hesapları ‘Tanya aşkına sahip çıktı’ mesajlarıyla çiftin fotoğrafını paylaştı.



