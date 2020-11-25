MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte 24 Kasım MasterChef'te para ödülünü kazanan yarışmacı

MasterChef'in 107. son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar, şeflerin kendilerinden istediği menüyü hazırlamak için yarıştı. Makarna çeşitlerinden oluşan menüyü en iyi yapan takım, bu defa ikinci oyunda mücadele etti ve bir yarışmacı 25 bin TL'lik para ödülünü kazandı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'deki şefler yarışmacılardan dört çeşit makarna yapmalarını istedi. Bu dört çeşit makarnayı yapacak yarışmacılar kaptanlar tarafından belirlendi ve dört düello eşleşmesi ortaya çıktı. Şeflerin istediği menüde iste deniz mahsullü ravioli, bolognese soslu tagliatelle, porçini pappardelle ve parmesanlı, trüflü tagliani oldu. Bu makarnaların yapılması için ise 50 dakikalık süre verildi.

YARIŞMACILAR DUYDUKLARI SESLE ŞOKE OLDU!

Kaptanlar tarafından eşleştirilen yarışmacılar, istenilen makarnaları hazırlamaya başladı. On dakika geçtikten sonra şeflerin sürpriziyle karşılaştılar. Oyunu durduran şefler, yarışmacıların tezgahlarını değiştirdi. Böylece her yarışmacı, yerine geçtikleri arkadaşlarının bıraktığı makarnaları tamamlamaya çalıştı.

Sürenin bitimiyle şefler makarnaların tadımını tek tek yapıp anında sonucu açıkladılar. İlk sırada yer Özgül - Emir düellosunda deniz mahsüllü ravioli yapmışlardı. Şefler, tadım yaptıktan sonra iki yarışmacıdan Emir'in yaptığı makarnanın daha başarılı olduğunu belirtti. Böylece kırmızı takım 1-0 öne geçti.