MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte 24 Kasım MasterChef'te para ödülünü kazanan yarışmacı

MasterChef'in 107. son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar, şeflerin kendilerinden istediği menüyü hazırlamak için yarıştı. Makarna çeşitlerinden oluşan menüyü en iyi yapan takım, bu defa ikinci oyunda mücadele etti ve bir yarışmacı 25 bin TL'lik para ödülünü kazandı.
MasterChef Türkiye'deki şefler yarışmacılardan dört çeşit makarna yapmalarını istedi. Bu dört çeşit makarnayı yapacak yarışmacılar kaptanlar tarafından belirlendi ve dört düello eşleşmesi ortaya çıktı. Şeflerin istediği menüde iste deniz mahsullü ravioli, bolognese soslu tagliatelle, porçini pappardelle ve parmesanlı, trüflü tagliani oldu. Bu makarnaların yapılması için ise 50 dakikalık süre verildi.
Kaptanlar tarafından eşleştirilen yarışmacılar, istenilen makarnaları hazırlamaya başladı. On dakika geçtikten sonra şeflerin sürpriziyle karşılaştılar. Oyunu durduran şefler, yarışmacıların tezgahlarını değiştirdi. Böylece her yarışmacı, yerine geçtikleri arkadaşlarının bıraktığı makarnaları tamamlamaya çalıştı.
Sürenin bitimiyle şefler makarnaların tadımını tek tek yapıp anında sonucu açıkladılar. İlk sırada yer Özgül - Emir düellosunda deniz mahsüllü ravioli yapmışlardı. Şefler, tadım yaptıktan sonra iki yarışmacıdan Emir'in yaptığı makarnanın daha başarılı olduğunu belirtti. Böylece kırmızı takım 1-0 öne geçti.
İkinci sırada Ebru ve Sefa tarafından yapılan bolognese soslu tagliatelle vardı. Tadım sonrasında şeflerin beğenisini kazanan Ebru olunca mavi takım skoru eşitledi.
Üçüncü sırada Uğur ve Eray tarafından yapılan porçini pappardelle'nin tadımı yapıldı. Şefler, bu iki yarışmacıdan Uğur'un yaptığı makarnayı daha çok beğendi. Ve mavi takım 2-1 öne geçti.
Ödül oyununda son olarak Serhat ile Barbaros'un yaptığı parmesanlı, trüflü tagliani şeflerin beğenisine sundu. Tadım sonrasında şefler, Serhat'ın yaptığı makarnayı daha çok beğendiklerini açıkladı. Böylece mavi takım, 3-1 öne geçtiği ödül oyununu kazandı.
Ödül oyunu ilk turunu kazanan mavi takımın yarışmacıları, ikinci turda bireysel olarak karşı karşıya geldi. Serhat, Uğur, Özgül ve Ebru 40 dakikada orman meyveli tart yaparak 25 bin lira olan ödülü kazanmak için çalıştı. Süre sonunda şefler tadım yaptıktan sonra aldığı kararı açıkladı. Şeflerin tadımı sonrasında 25 bin liralık ödülün sahibi Özgül oldu.
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