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MasterChef Uğur diskalifiye olmuştu! Skandal paylaşımları ortaya çıktı

24.11.2020 14:10 | Son Güncelleme:
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MasterChef Uğur diskalifiye olmuştu! Skandal paylaşımları ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında Uğur Yılmaz'ın diskalifiye edildiğini açıklamasının ardından skandal sosyal medya mesajları ortaya çıktı.

Türkiye'nin en fazla izlenen yarışma programlarından MasterChef Türkiye'de yaşanan diskalifiye skandalının ardındaki gerçek ortaya çıktı.

MasterChef'in başarılı yarışmacılarından olan Uğur Yılmaz'ın ırkçı paylaşımları şoke etti. Acun Ilıcalı, MasterChef Uğur'un paylaşımları nedeniyle programla ilişiğinin kesildiğini açıklamıştı.

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Uğur Yılmaz'ın ırkçı söylemlerden ve baş örtülü kadınlara kadar, pek çok kesime haraket ettiği paylaşımlar ortaya çıktı.

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Diskalifiye kararı ise Acun Ilıcalı'nın mesajları gördüğü anda kararını verdiği ifade edildi.

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SON BÖLÜM TANITIMINDA YOK

MasterChef Türkiye'nin dün yayınlanan kaptanlık bölümünün tanıtım videolarında kendisine hiç yer verilmeyen Uğur, bölüm önceden çekildiği için yayına dahil edilmek zorunda kalındı ancak detay görüntülerinin tamamı makaslandı.

MasterChef Türkiye'de eleme adayları merak edilirken diskalifiye şoku! Uğur Yılmaz Deniz diskalifiye olduMasterChef Türkiye'de eleme adayları merak edilirken diskalifiye şoku! Uğur Yılmaz Deniz diskalifiye oldu

Programda yarışmacıların yemek yaptıkları sırada anlatımda bulundukları dakikalara yer verilirken, Uğur'un sözleri hiç yayına verilmedi.


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