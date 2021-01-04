MasterChef Türkiye 2020’nin final bölümünü sosyal medyada mizahına alet edenler!

6 aydır devam eden yemek serüveni 3 Ocak 2020 Pazar günü yayınlanan son bölümle veda etti. Final bölümünü yakından takip edenler sosyal medya hesaplarından yorumlarını yapmayı ihmal etmedi. Program bir anda sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın oturduğu MasterChef Türkiye macerasını sona erdi. 18 yarışmacıyla başlayan mücadele Serhat ve Barbaros’un rekabetine sahne oldu. Cumartesi gecesi başlayan yarış Pazar gününe de taşındı. Canlı yayında imza yemeklerini yapan yarışmacılar jüri üyelerinden aldıkları puanlarla değerlendirildi.

Geceye Serhat’ın annesinin Barbaros’u tuttuğunu söylemesi ve Serhat’ın ilk geldiği gün “Basit bir şekilde şampiyon olacağım” demesi damga vurdu. Jüri üyelerinden topladığı puanla kupanın sahibi Serhat oldu. İşte MasterChef Türkiye’nin final bölümüne gelen eğlenceli yorumlar...





