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MasterChef Türkiye 2020’nin final bölümünü sosyal medyada mizahına alet edenler!

Seray Üstün Seray Üstün 04.01.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye 2020’nin final bölümünü sosyal medyada mizahına alet edenler!

Yeni yılın ilk haftasında TV 8’in en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye canlı olarak yayınlanan final bölümüyle seyircisine veda etti. MasterChef Türkiye’nin final bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Serhat ve Barbaros’un şampiyonluk için kıyasıya mücadele verdiği bölüm ilgiyle karşılandı. MasterChef Türkiye’nin final bölümü de ata sporumuz olan yorumlardan nasibini aldı. İşte MasterChef Türkiye’nin final bölümünü mizahına alet eden sosyal medya paylaşımları...

6 aydır devam eden yemek serüveni 3 Ocak 2020 Pazar günü yayınlanan son bölümle veda etti. Final bölümünü yakından takip edenler sosyal medya hesaplarından yorumlarını yapmayı ihmal etmedi. Program bir anda sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın oturduğu MasterChef Türkiye macerasını sona erdi. 18 yarışmacıyla başlayan mücadele Serhat ve Barbaros’un rekabetine sahne oldu. Cumartesi gecesi başlayan yarış Pazar gününe de taşındı. Canlı yayında imza yemeklerini yapan yarışmacılar jüri üyelerinden aldıkları puanlarla değerlendirildi.

Geceye Serhat’ın annesinin Barbaros’u tuttuğunu söylemesi ve Serhat’ın ilk geldiği gün “Basit bir şekilde şampiyon olacağım” demesi damga vurdu. Jüri üyelerinden topladığı puanla kupanın sahibi Serhat oldu. İşte MasterChef Türkiye’nin final bölümüne gelen eğlenceli yorumlar...

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