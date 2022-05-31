Melek Mosso yerine Demet Akalın'a teklif gitti! Bomba yanıt

Melek Mosso'nun Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran'da düzenlenecek konseri, “Ahlaksızlığı özendirdiği" gerekçesiyle iptal edildi. Melek Mosso sonrası Derya Uluğ ve Funda Arar da konserden çekildi. Ancak bu üç şarkıcının yerine Seda Sayan, Işın Karaca ve Niran Ünsal geldi.

Demet Akalın’dan teklifi kabul eden Seda Sayan, Işın Karaca ve Niran Ünsal’a olay bir gönderme de gecikmedi.

Demet Akalın kendisine tekli geldiğini açıkladı ve “Bana da teklif geldi kabul etmedim. Kabul edenleri de anlamıyorum açıkçası… Duruş çok önemli” dedi.



