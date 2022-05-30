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Isparta Belediyesi, Melek Mosso, Funda Arar ve Derya Uluğ'un yerine konser verecek şarkıcıları duyurdu

30.05.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Gül Festivali'nde sahne alacak olan Melek Mosso'nun konseri , bazı dernek ve vakıfların tepki göstermesinden sonra iptal edilmişti. Mosso ile birlikte aynı festival kapsamında sahne alacak olan Funda Arar ve Derya Uluğ da konsere çıkmayacaklarını açıklamıştı. Festival programında ünlü şarkıcıların yerine sahne alacak isimler ise belli oldu. Belediye son anda programda değişiklik yaptı ve yeni afişi sosyal medyadan paylaştı.

Isparta Belediyesi, Melek Mosso, Funda Arar ve Derya Uluğ'un yerine konser verecek şarkıcıları duyurdu

Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da konser vereceğini duyan İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı ortak açıklama yaparak "inanç ve geleneklere" uymadığı gerekçesiyle konsere tepki göstermişti. Festivalin ilk açıklanan programına göre Melek Mosso 3 Haziran, Derya Uluğ 4 Haziran, Funda Arar ise 5 Haziran’da sahneye çıkacaktı. Yapılan açıklamalardan sonra ise Isparta Belediyesi, festival programında değişiklik yaparak Mosso konserini iptal etmişti.
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ARAR VE ULUĞ'DAN DESTEK GELMİŞTİ

Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun ardından Funda Arar ve Derya Uluğ da geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak Isparta'da düzenlenecek olan konserlerine çıkmayacaklarını duyurmuştu.

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YENİ KADRO BELLİ OLDU

Festival kapsamında ünlü şarkıcıların yerine ilk olarak Seda Sayan ile anlaşıldığı duyuruldu. Belediye'nin Mosso'nun bir sahnesinde yaptığı parmak hareketinden dolayı konseri iptal ettiğini öne süren Sayan, "Sahne alacağım menajerimden öğrendim, Melek inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmaz" dedi.

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Seda Sayan ile birlikte festivalde sahne alacak diğer isimler de belli oldu. Isparta Gül Festivali'nde Melek Mosso, Funda Arar ve Derya Uluğ'un yerlerine Niran Ünsal, Işın Karaca, Seda Sayan ve Alpay konser verecek. Isparta Belediyesi de festival programını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Isparta Derya Uluğ Melek Mosso Seda Sayan
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